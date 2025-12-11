Nadel-Mythos geknackt: Früher Baumkauf hält länger frisch

Der Christbaumverkauf in Wien und Niederösterreich beginnt am Freitag. Josef Reithner, Obmann der NÖ Christbaumbauern, empfiehlt in einer Aussendung einen frühzeitigen Kauf für die beste Auswahl. Konsumenten können an 300 Verkaufsstandorten Weihnachtsbäume mit geprüfter Herkunfts- und Qualitätsgarantie erwerben.

Die niederösterreichischen Anbieter setzen neben der Auswahlvielfalt vor allem auf umfassenden Service – von der Montage im Christbaumständer bis zur Hauszustellung. Sämtliche Verkaufsstellen sind über die Webseite www.weihnachtsbaum.at auffindbar.

Früher Schnitt empfohlen

Entgegen der verbreiteten Annahme, dass ein später Baumkauf besonders frische Exemplare garantiert, vertritt Reithner eine andere Position: “Für die Bäume ist es sogar gut, wenn sie schon früher geschnitten wurden. Sie können sich so besser an die Situation gewöhnen und die Nadeln haften besser.” Seine Empfehlung lautet, einen Baum zu wählen, der mindestens zwei Wochen vor dem Fest geschnitten wurde.

Nach dem Erwerb sollte der Baum bis zum Aufstellen kühl gelagert und moderat feucht gehalten werden.

Verkaufsstellen-Netz

Mit Blick auf das nahende Weihnachtsfest besteht bereits jetzt Handlungsbedarf. Die Verkaufsstellen verteilen sich über das gesamte Stadtgebiet Wien – in Wien-Innere Stadt bis Wien-Alsergrund sowie Wien-Brigittenau, in Wien-Favoriten bis Wien-Döbling und Wien-Liesing, in Wien-Floridsdorf und Wien-Donaustadt – sowie in den niederösterreichischen Regionen rund um Wien, in der Zentralregion, im Wald- und Weinviertel, in der Thermenregion, im Mostviertel sowie im Nord- und Südburgenland einschließlich Eisenstadt.