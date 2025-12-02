Mit Eisenkette auf Zerstörungstour: WEGA fasst Randalierer

In der Nacht auf Dienstag verursachte ein Mann in Wien erhebliche Sachschäden, indem er mit einer Eisenkette verschiedene Objekte attackierte. Aufmerksame Zeugen verständigten die Polizei, nachdem sie mehrere Fälle von Vandalismus beobachtet hatten. Der Verdächtige, ein 41-jähriger Österreicher, war dabei auf einem E-Scooter unterwegs. Nach seiner vorläufigen Festnahme wurde er wegen des Verdachts der schweren Sachbeschädigung in elf Fällen angezeigt. Die Ermittler prüfen derzeit, ob der Mann für weitere ähnliche Vorfälle verantwortlich sein könnte.

Zerstörungswut

Der Randalierer zog durch Wien-Mariahilf, Wien-Favoriten und Wien-Meidling und beschädigte mit seiner Eisenkette unterschiedlichste Objekte. Zu den Zielen seiner Zerstörungswut zählten parkende Fahrzeuge, Telefonzellen, Haltestellen des öffentlichen Verkehrs sowie Fensterscheiben und Eingangstüren von Wohnhäusern.

Erfolgreiche Fahndung

Die Einsatzkräfte reagierten mit einer sofortigen Fahndung, die schließlich im Arthaberpark in Wien-Favoriten zum Erfolg führte. Dort konnten Beamte der Spezialeinheit WEGA den Verdächtigen anhalten.

Das mutmaßliche Tatwerkzeug – eine 120 Zentimeter lange Eisenkette – wurde von den Polizisten sichergestellt.