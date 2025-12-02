Wiener parkt Ferrari auf Terrasse: Anwohner trauen ihren Augen nicht

Bewohner eines Wohnkomplexes in der Gerasdorfer Straße in Wien-Floridsdorf wurden vergangene Woche Zeugen eines ungewöhnlichen Schauspiels. Was zunächst mit lauten Geräuschen begann, entpuppte sich als spektakuläre Aktion: Ein Ferrari im Wert von 400.000 Euro wurde vor ihren Augen in die Höhe gehoben. Der luxuriöse Sportwagen, der zunächst im Innenhof stand, landete schließlich auf dem Balkon einer Wohnung.

Der Transport des Ferrari 296 GTB in der Assetto-Fiorano-Edition erfolgte am Donnerstagnachmittag mit Hilfe eines Abschleppfahrzeugs, das den Hybrid-Supersportwagen mehrere Meter in die Luft hob und präzise auf einer großzügigen Privatterrasse absetzte. Mehrere Anwohner dokumentierten das außergewöhnliche Ereignis mit ihren Smartphones.

⇢ Floridsdorf: Alkohol, Wut und Pistole – Niemand ahnte, dass es so eskaliert!



Ungläubiges Staunen

Die Szene löste bei den Anwohnern und Beobachtern ungläubiges Staunen aus. Ein Augenzeuge kommentierte laut “Heute” die Situation mit den Worten: “Was kostet die Welt?” – eine passende Bemerkung angesichts des Neupreises von 400.000 Euro für den Ferrari 296 GTB. Eine weitere Beobachterin beschrieb ihre Überraschung: “Siehe da, plötzlich stand ein echtes Auto einfach auf der Terrasse. Ich bin mir sicher, dass man sowas noch nie gesehen hat.”

Die Gründe für den ungewöhnlichen Transport des Luxusfahrzeugs auf die Terrasse bleiben vorerst im Dunkeln.

Vermutlich wollte der Eigentümer seinen wertvollen Sportwagen vor dem nahenden Winter in Sicherheit bringen.