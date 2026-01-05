KOSMO KOSMO
Transfercoup

Nach Dänemark-Flop auch Basel-Transfer geplatzt: Gregoritsch kehrt zu Ex-Klub zurück

Foto: epa/Daniel Kopatsch
Nach nur einer Halbsaison in Dänemark könnte Michael Gregoritsch bald wieder deutsche Luft schnuppern. Der Steirer steht vor einer überraschenden Rückkehr nach Augsburg.

Michael Gregoritsch steht offenbar vor einer Rückkehr in die deutsche Bundesliga. Der österreichische Angreifer könnte schon bald wieder das Trikot des FC Augsburg überstreifen, wie der renommierte Transferexperte Florian Plettenberg berichtet. Bereits am Montag soll der 31-jährige Steirer den obligatorischen Medizincheck bei den Fuggerstädtern absolvieren.

Die Vertragsmodalitäten sind derzeit noch Gegenstand der Verhandlungen. Sowohl ein dauerhafter Transfer als auch ein Leihgeschäft stehen aktuell zur Debatte. Fest steht hingegen, dass der ÖFB-Stürmer eine Offerte aus der Schweiz ausgeschlagen hat.

Bröndby-Misere

Gregoritsch war erst im vergangenen Transfersommer von Freiburg zum dänischen Klub Bröndby Kopenhagen gewechselt, konnte sich dort allerdings nicht als Stammkraft etablieren. Seine magere Torausbeute in der laufenden Spielzeit – nur zwei Treffer in der Liga und insgesamt drei Pflichtspieltore – unterstreicht seine schwierige Situation.

Augsburg-Rückkehr

In Augsburg würde Gregoritsch auf vertrautes Terrain zurückkehren. Von 2017 bis 2022 stand der Angreifer bereits beim FCA unter Vertrag, unterbrochen von einer Leihe zu Schalke 04. In seinen 129 Pflichtspieleinsätzen für die Augsburger erzielte er beachtliche 31 Treffer.

Mit dem angestrebten Wechsel verfolgt der Österreicher ein klares Ziel: Durch regelmäßige Einsatzzeiten will er sich wieder ins Rampenlicht spielen und seine Chancen auf eine Nominierung für die anstehende Weltmeisterschaft deutlich verbessern.

KOSMO-Redaktion
