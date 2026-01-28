Schnee-Chaos: Kältewelle legt Wien unter weißer Decke lahm

Wintereinbruch in Österreich: Ein Tiefdruckgebiet bringt Schnee bis in tiefe Lagen. Besondere Vorsicht gilt in Regionen mit gefrierendem Regen und Glättegefahr.

Ein Tiefdruckgebiet bewegt sich am Mittwoch von Frankreich über Norditalien. Es verstärkt sich schnell und zieht Richtung Adria, wobei es feuchte Luftmassen zur Alpensüdseite lenkt. In den föhnbeeinflussten Nordalpen beginnt der Tag noch mit aufgelockerter Bewölkung, während im Norden, Osten und Südosten zäher Hochnebel und stellenweise Nieselregen vorherrschen. Dieser kann örtlich gefrieren.

An der Alpensüdseite stauen sich dichte Wolken, und der Niederschlag breitet sich am frühen Vormittag ostwärts aus. Die Schneefallgrenze variiert zwischen den Tallagen in Osttirol und 1.000 Metern in Kärnten. Gegen Abend erfassen Regen und Schneefall auch den Westen und Südosten, wobei in der Südsteiermark und im Südburgenland Gefahr durch gefrierenden Regen besteht.

In den westlichen Nordalpen sinkt die Schneefallgrenze auf etwa 600 Meter, im Südosten bleibt sie zwischen 600 und 800 Metern. Tagsüber weht mäßiger Südostwind bei Temperaturen zwischen 0 und 6 Grad, wobei die höchsten Werte in den Föhnregionen gemessen werden.

Winterliche Bedingungen

„Am Mittwoch kommen vom Süden Schnee und Regen auf! Im Laufe des Abends und in der Nacht zum Donnerstag geht der Regen im Flachland immer öfter in Schnee über.“ Spätestens am Donnerstag in der Früh schneit es auch in Wien“, teilen die Meteorologen von „kachelmannwetter.com“ auf der Plattform X mit.

Der Tiefdruckeinfluss im Alpenraum hält am Donnerstag an, was weiterhin nasse und teilweise winterliche Bedingungen mit sich bringt. Verbreitet dominieren dichte Wolken, und in weiten Landesteilen fällt Schnee bis in die Niederungen. Vom Weinviertel über das Nordburgenland bis ins Klagenfurter Becken mischt sich in tiefen Lagen Regen unter den Schnee.

Im Tagesverlauf lassen die Niederschläge nur langsam nach. Winterlich bleibt es bis zum Abend im Westen, Norden und Nordosten. Der Wind dreht auf Nord bis Nordost, bleibt schwach bis mäßig und führt kühlere Luftmassen heran. Die Höchstwerte liegen bei mäßigem West- bis Nordwestwind zwischen -1 und +3 Grad.

Wetterberuhigung

Am Freitag beruhigt sich das Wetter, da das Hochdruckgebiet über Skandinavien seinen Einfluss ausweitet. Zunächst zeigen sich noch verbreitet dichte Wolken, und im Nordosten fällt etwas Schnee bis in die Niederungen. Im Westen und entlang der Nordalpen lockern die Wolken rasch auf.

Später ziehen von dort neue Wolken mit leichtem Schneefall bis auf 400 bis 600 Meter heran. Der Süden und Südosten präsentieren sich den ganzen Tag über trüb. Bei meist schwachem Wind werden Höchstwerte von -2 bis +3 Grad erreicht.

Der Samstag verläuft unter starker Bewölkung. Vom Waldviertel bis zur Rax-Schneeberg-Region schneit es zeitweise leicht bis in tiefe Lagen.

Bei schwachem bis mäßigem Ostwind steigen die Temperaturen auf maximal +1 bis +4 Grad.