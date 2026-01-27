Mittelmeertief bringt Winter zurück – Schneefall sogar in Wien erwartet

Ein Mittelmeertief bringt winterliche Verhältnisse zurück nach Österreich. Nach einem ruhigen Dienstag drohen ab Mittwoch Niederschläge, die bis in tiefe Lagen als Schnee fallen.

Unter Zwischenhocheinfluss zeigt sich der Dienstag überwiegend ruhig, wobei im westlichen Bergland leicht föhnige Bedingungen auftreten. Während das Waldviertel anfangs noch von Bewölkung geprägt ist, jedoch größtenteils niederschlagsfrei bleibt, genießt der Osten bereits sonnige Verhältnisse. Im Laufe des Vormittags etabliert sich landesweit ein angenehmer Mix aus Sonne und Wolken, allerdings macht sich im östlichen Flachland nachmittags zunehmend Hochnebel bemerkbar. Die Temperaturen erreichen bei schwachem bis mäßigem, auf Südost drehendem Wind Werte zwischen 1 und 6 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch formiert sich im Golf von Genua ein markantes Tiefdruckgebiet, das im Tagesverlauf Richtung Adria zieht. Der Mittwochmorgen präsentiert sich in den föhnbeeinflussten Nordalpen noch mit aufgelockerter Bewölkung, während der Norden und Osten unter Hochnebel liegen. Südlich des Alpenhauptkamms stauen sich kompakte Wolkenfelder, aus denen am frühen Vormittag Niederschläge fallen. Die Schneefallgrenze variiert dabei zwischen den Tallagen Osttirols und etwa 1.000 Metern in Unterkärnten.

Mittelmeertief naht

Im weiteren Tagesverlauf dehnen sich Regen und Schneefall allmählich auf den Westen und Südosten aus. In den westlichen Nordalpen sinkt die Schneefallgrenze auf rund 900 Meter, im Südosten verharrt sie zwischen 1.000 und 1.200 Metern. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 1 und 9 Grad. „Am Mittwoch erreicht uns ein Mittelmeertief & in der Nacht zum Donnerstag geht der Regen auch im Flachland in Schneefall über und somit schneit es dann in weiten Teilen des Landes. Auch in Wien wird es wieder winterlich“, teilen die Meteorologen von „kachelmannwetter.com“ auf X mit.

Der Donnerstag steht weiterhin im Zeichen anhaltender Tiefdruckaktivität im Mittelmeerraum, was unbeständige Verhältnisse im Alpenraum zur Folge hat. Verbreitet dominieren dichte Wolken das Himmelsbild. An der Alpennordseite sowie im Osten fällt anfangs Schnee bis in tiefe Lagen, im Süden liegt die Schneefallgrenze bei etwa 700 Metern.

Wetterberuhigung Freitag

Im Tagesverlauf lassen die Niederschläge von Süden her nach, besonders dort zeigt sich zeitweise die Sonne. Im Westen und Norden bleibt es hingegen bis zum Abend trüb mit zeitweiligen Niederschlägen. Bei mäßigem West- bis Nordwestwind bewegen sich die Höchsttemperaturen zwischen 0 und +7 Grad.

Am Freitag herrscht zu Beginn überwiegend bewölktes Wetter vor, wobei in den Voralpen vormittags vereinzelt leichte Schneefälle möglich sind. Während es dort im weiteren Verlauf zu Auflockerungen kommt, halten sich in den Niederungen Nebel und Hochnebelfelder häufig hartnäckig.

Die Temperaturen erreichen bei meist schwachem Wind maximal 1 bis 7 Grad.