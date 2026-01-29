Datengestützte Ausbildung: Wie zwei Wiener das Lehrlingssystem umkrempeln

Mit Datenanalyse und KI revolutioniert ein Wiener Start-up die Lehrlingsausbildung. Der Fokus liegt nicht auf Rekrutierung, sondern auf langfristiger Bindung junger Talente.

Talents&Company revolutioniert die Lehrlingsausbildung durch den gezielten Einsatz von Datenanalyse und Künstlicher Intelligenz. Das Unternehmen hat sich darauf spezialisiert, Betriebe nicht nur bei der Rekrutierung junger Talente zu unterstützen, sondern vor allem bei deren langfristiger Integration ins Unternehmen. Mittlerweile vertrauen mehr als 120 Firmen auf die innovativen Lösungen der Plattform, die ihren Fokus auf nachhaltige Ausbildungskonzepte und dauerhafte Mitarbeiterbindung legt. Das expandierende Unternehmen sucht derzeit drei neue Mitarbeiter, um sein Team zu verstärken.

Die Unternehmensgründer Mario Derntl und Fabian Doppler haben ein entscheidendes Problem im Ausbildungssektor identifiziert: Die eigentliche Herausforderung liegt nicht primär in der Anwerbung von Lehrlingen, sondern in deren langfristiger Bindung an den Betrieb. Ihr datenbasierter Ansatz ermöglicht eine präzise Ansprache der jungen Zielgruppe. Gleichzeitig kritisiert Talents&Company die mangelnde Unterstützung durch die Politik: Während das österreichische Lehrlingssystem international hohes Ansehen genießt, fehlt es im eigenen Land an ausreichender Förderung.

Digitale Ausbildungslösungen

Das Kerngeschäft des Unternehmens bilden datengestützte und KI-basierte Lösungen für den gesamten Ausbildungsprozess. Dabei steht nicht nur die Gewinnung vielversprechender Nachwuchskräfte im Vordergrund, sondern insbesondere deren nachhaltige Integration in die Unternehmensstruktur. Talents&Company betont seine wachsende Bedeutung im Bereich der Lehrlingsausbildung und fordert gleichzeitig mehr politisches Engagement für diesen wichtigen Bildungssektor.

Marktlücke geschlossen

Der innovative Ansatz von Talents&Company zur Lehrlingsbindung durch digitale Technologien schließt eine wichtige Lücke im Ausbildungsmarkt. Die Kombination aus Datenanalyse und KI-Unterstützung bietet Unternehmen neue Perspektiven in der Nachwuchsförderung.

Dennoch macht das Unternehmen deutlich, dass eine stärkere politische Unterstützung der Lehrlingsausbildung in Österreich dringend notwendig ist.