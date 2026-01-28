Erneut Flammen-Inferno in Luxus-Skiort: 260 Personen evakuiert (VIDEOS)

Ein Feuer im Luxus-Skigebiet Courchevel in den französischen Alpen hat zur Räumung zweier Fünf-Sterne-Hotels geführt. Laut Angaben der Gendarmerie konnten mehr als 260 Personen rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden keine Verletzten gemeldet.

Das Feuer brach am Dienstagabend im Hotel Les Grandes Alpes aus. Die betroffenen Hotelgäste fanden Unterkunft in anderen Beherbergungsbetrieben des Ortes.

Im Internet kursierende Videoaufnahmen dokumentieren massive Flammen und dichte Rauchschwaden, die aus den Dachbereichen aufsteigen. An der Brandbekämpfung beteiligten sich rund 60 Einsatzkräfte mit 50 Fahrzeugen. Feuerwehrsprecher Fabrice Terrien erklärte gegenüber dem Sender LCI: „Der Einsatz ist heikel: Das Dach ist schwer zugänglich.“ Am Mittwochvormittag dauerten die Löscharbeiten noch an.

Ähnliche Tragödie

Der Vorfall weckt Erinnerungen an die verheerende Brandkatastrophe im Schweizer Wintersportort Crans-Montana. Dort kamen in der Silvesternacht bei einem Feuer 40 Menschen ums Leben, darunter 20 Minderjährige. Nach Einschätzung der Ermittler wurde das Unglück vermutlich durch Feuerwerksfontänen ausgelöst, die zu nah an die mit Schaumstoff isolierte Deckenverkleidung gehalten wurden.

