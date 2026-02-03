Milliardär Stronach vor Gericht: 13 Frauen klagen wegen Missbrauchs

Der Milliardär und Magna-Gründer Frank Stronach steht vor Gericht – 13 Frauen werfen dem 93-Jährigen sexuellen Missbrauch vor. Die Fälle liegen Jahrzehnte zurück.

In Toronto hat am Dienstag der Prozess gegen den 93-jährigen Magna-Gründer Frank Stronach begonnen. Der kanadisch-österreichische Milliardär muss sich wegen mehrerer Fälle sexuellen Missbrauchs verantworten. Insgesamt erheben 13 Frauen schwere Vorwürfe gegen den Unternehmer, die sich über einen Zeitraum von 1977 bis 1990 erstrecken.

Die Staatsanwaltschaft hat die Anklage in zwei separate Verfahren aufgeteilt: Das gegenwärtige Verfahren in Toronto umfasst zwölf Anklagepunkte, während ein weiterer Prozess in der York Region für das kommende Frühjahr terminiert wurde. Da das kanadische Rechtssystem keine Verjährungsfrist bei Sexualdelikten kennt, können auch die Jahrzehnte zurückliegenden Vorwürfe noch strafrechtlich geahndet werden.

Stronachs Verteidigung

Der Angeklagte hat sämtliche Vorwürfe entschieden zurückgewiesen und auf nicht schuldig plädiert. In einem früheren Gespräch mit dem kanadischen Sender CBC beteuerte Stronach seine Unschuld: „Meine Freunde kennen mich, und viele meiner früheren Mitarbeiter wissen, wer ich bin. Das ist völlig gegen alles, wofür ich stehe.“

Die Staatsanwaltschaft will im Verfahren mehrere Zeuginnen aufrufen und zusätzliches Beweismaterial präsentieren. Richterin Anne Malloy steht vor der Herausforderung, den Fall nach den damals geltenden Rechtsvorschriften zu bewerten, da die mutmaßlichen Taten in einer Zeit stattfanden, als andere gesetzliche Rahmenbedingungen galten.

Unternehmer und Politiker

Der Sender CBC hatte zuvor eine Recherche veröffentlicht, in der ehemalige Mitarbeiterinnen Stronach beschuldigten, sie sexuell belästigt oder vergewaltigt zu haben. Für den Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.

Der 1932 in Österreich geborene Stronach gründete 1956 das Unternehmen, das später zu Magna International heranwuchs. Neben seinen unternehmerischen Aktivitäten engagierte sich Stronach auch politisch: 2012 gründete er in Österreich die mittlerweile aufgelöste Partei „Team Stronach“.