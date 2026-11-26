Drei Jahrzehnte im Dienst, makellose Akte, hohes Ansehen. Dann kommt ein schwerer Verdacht gegen einen Burgenländer Polizisten ans Licht.

Gegen einen Polizisten im Burgenland besteht laut „Kronen Zeitung“ der Verdacht, Bilder auf seinen Rechner geladen zu haben, die den sexuellen Missbrauch von Kindern zeigen. Der Inspektor ist vorläufig vom Dienst suspendiert. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Seit über dreißig Jahren versieht der Mann seinen Dienst bei der Polizei. In seiner Personalakte fand sich bislang nichts Negatives, und auch bei den Kollegen stand er in bestem Ansehen.

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Ermittlungsstand

Die ihm angelasteten Handlungen sollen sich zwischen Mitte August und zumindest Anfang September ereignet haben. Wie die „Krone“ berichtet, dürfte der Inspektor nach dem derzeitigen Ermittlungsstand über eine Suchmaschine auf einschlägiges Material gestoßen sein und mehrere Dateien angesehen haben. Zum Einsatz gekommen sein soll dabei auch sein Dienstcomputer.

Die Ermittlungen führen Kollegen aus der Polizei, zudem wurde die Staatsanwaltschaft eingebunden. Laut der Zeitung durchsuchten Beamte des Landeskriminalamts Burgenland das Wohnhaus des Mannes. Dabei wurden weitere Bilder und Datenträger sichergestellt.

Drohende Konsequenzen

Sollte es zu einer Verurteilung kommen, drohen dem Inspektor nach Angaben der „Krone“ bis zu fünf Jahre Haft. Unter bestimmten Bedingungen kann zudem der gesetzliche Amtsverlust eintreten. Voraussetzung dafür wäre eine bedingte Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr oder eine unbedingte von mehr als sechs Monaten.

Der Amtsverlust hätte laut dem Bericht zur Folge, dass der Beamte auch sämtliche Ansprüche auf seine Beamtenpension einbüßt.