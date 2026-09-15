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Ermittlungen

17-Jährige wacht ohne Erinnerung auf – Ermittlungen wegen Vergewaltigung

17-Jährige wacht ohne Erinnerung auf – Ermittlungen wegen Vergewaltigung
Symbolbild Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Eine Nacht in Rimini, ein Erwachen ohne Erinnerung – und ein Verdacht, der die Ermittler seither beschäftigt. Eine 17-jährige Deutsche steht im Mittelpunkt polizeilicher Ermittlungen in Rimini.

Nach einem Besuch in einer Diskothek in dem italienischen Badeort gab die Jugendliche an, sich an weite Teile der Nacht nicht erinnern zu können. Am darauffolgenden Morgen fand sie sich im Hotelzimmer eines 27-jährigen türkischen Touristen wieder. Die italienische Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts auf Vergewaltigung aufgenommen.

Verwirrte Rückmeldung

Die junge Frau war gemeinsam mit Freunden in dem Club unterwegs. Diese sahen sie zuletzt, als sie das Lokal in Begleitung des 27-Jährigen verließ. Alle Versuche, sie in der Folge telefonisch zu erreichen, blieben zunächst ohne Erfolg. Erst nach mehreren Stunden meldete sie sich wieder – verwirrt und im Zimmer des Mannes aufgewacht.

Laufende Ermittlungen

Im Rahmen der laufenden Ermittlungen wurde das Hotelzimmer des Mannes durchsucht und mehrere persönliche Gegenstände sichergestellt. Der 27-Jährige weist die Vorwürfe zurück; Vorstrafen liegen gegen ihn nicht vor. Die Behörden prüfen unter anderem, ob der Jugendlichen K.-o.-Tropfen verabreicht worden sein könnten.

Die Unschuldsvermutung gilt.

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KO KOSMO-Redaktion
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