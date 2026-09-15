Mann betäubt Frau und lässt sie von zwölf Fremden missbrauchen

21 Jahre, 60 Anklagepunkte, 13 Angeklagte – ein Fall aus Manchester erschüttert gerade ganz Europa.

In Manchester hat ein Mann vor Gericht gestanden, seine Ehefrau über mehr als zwei Jahrzehnte hinweg betäubt und sexuell missbraucht zu haben. Der Angeklagte lebte mit seinem Opfer im Raum Stockport in Greater Manchester, wo die Taten im gemeinsamen Wohnhaus verübt wurden.

Der Angeklagte bekannte sich in insgesamt 60 Anklagepunkten schuldig – darunter Vergewaltigung sowie das Verabreichen einer Substanz. Die Taten erstrecken sich dem Geständnis zufolge über den Zeitraum von 2004 bis 2025.

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Weitere Angeklagte

Neben dem Hauptangeklagten sind zwölf weitere Männer wegen sexueller Straftaten gegen die Frau angeklagt; sie bestreiten die gegen sie erhobenen Vorwürfe. Ihr separates Verfahren vor dem Manchester Minshull Street Crown Court wird voraussichtlich mehrere Monate dauern. Das Opfer, die Ehefrau des Mannes, war während der Verlesung des Geständnisses gemeinsam mit Angehörigen im Gerichtssaal anwesend. Rick Jackson, stellvertretender Chef der Greater Manchester Police, bezeichnete die Vorgänge als „schreckliche Missbrauchsserie“.

Europäische Parallelen

Der Fall weist Parallelen zum Missbrauchsskandal um Gisèle Pelicot in Frankreich auf, wo eine Frau ebenfalls über Jahre hinweg Opfer systematischer Übergriffe wurde.

In Deutschland läuft derzeit ein vergleichbares Verfahren gegen einen Mann aus Hannover. Im aktuellen Fall im österreichischen Marchtrenk, starb eine Frau nach jahrelangem Missbrauch.