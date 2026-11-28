Einer künstlichen Intelligenz das eigene Geld anvertrauen und sie selbstständig einkaufen lassen? Für jeden fünften Österreicher ist das mittlerweile zumindest denkbar. Zwei aktuelle Studien zeigen, wie tief die Technologie bereits in unsere persönlichen Entscheidungen eingreift.

Künstliche Intelligenz entwickelt sich zunehmend vom digitalen Ratgeber zum persönlichen Assistenten. Wie schnell dieser Wandel voranschreitet, zeigt der am 26. November veröffentlichte „AI Readiness Report 2026“ des österreichischen Handelsverbandes und Google Austria, für den 1.005 Erwachsene repräsentativ befragt wurden. Mittlerweile nutzen 85 Prozent der österreichischen Bevölkerung mindestens einen KI-Dienst. Im vergangenen Jahr waren es noch 70 Prozent. Bei den 18- bis 29-Jährigen liegt der Anteil bereits bei 94 Prozent.

Doch die vielleicht interessanteste Erkenntnis der Untersuchung betrifft nicht die Verbreitung der Technologie, sondern die Bereitschaft, ihr eigenständige Entscheidungen zu überlassen.

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Einkaufen, ohne selbst auf „Bestellen“ zu klicken

Neun Prozent der Befragten können sich unter bestimmten Voraussetzungen bereits vorstellen, dass eine künstliche Intelligenz selbstständig einen Einkauf tätigt, ohne dass sie diesen nochmals persönlich bestätigen müssen. Weitere elf Prozent schließen diese Möglichkeit zumindest nicht aus. Unter jenen Befragten, die autonome Einkäufe nicht grundsätzlich ausschließen, würde rund ein Drittel der KI sogar ein Einkaufsbudget von mindestens 100 Euro zur Verfügung stellen.

Besonders gut vorstellbar sind solche automatisierten Einkäufe bei Drogerieartikeln, Kosmetikprodukten, Lebensmitteln und Getränken. Aber auch bei Stromtarifen, Mobilfunkverträgen oder Reisebuchungen besteht grundsätzlich Interesse. Statt selbst mehrere Onlineshops zu durchsuchen, könnten Konsumenten einem digitalen Assistenten künftig beispielsweise den Auftrag erteilen, regelmäßig bestimmte Haushaltsprodukte zum günstigsten verfügbaren Preis zu bestellen.

Wir nutzen KI, obwohl wir ihr nicht vollständig vertrauen

Ein genauerer Blick auf die Studienergebnisse offenbart allerdings einen bemerkenswerten Widerspruch. Lediglich 26 Prozent der KI-Nutzer vertrauen den erhaltenen Antworten überwiegend oder uneingeschränkt. Gleichzeitig überprüfen nur 47 Prozent die Informationen zumindest meistens anhand anderer Quellen. 15 Prozent verzichten selten oder gänzlich auf eine solche Kontrolle.

Die eigene Einschätzung, unabhängige Produkttests und die persönliche Beratung durch Verkaufspersonal genießen bei Kaufentscheidungen weiterhin deutlich höheres Vertrauen als KI-Assistenten. Dennoch hat sich die Technologie bereits als wichtiger Bestandteil der Kaufrecherche etabliert. 27 Prozent verwenden dafür Anwendungen wie ChatGPT oder Gemini.

Damit stellt sich eine grundsätzliche Frage: Wie viel Kontrolle sind Menschen bereit abzugeben, wenn ihnen eine Technologie Zeit und Aufwand erspart?

Bei der eigenen Gesundheit geht das Vertrauen teilweise noch weiter

Wie relevant diese Frage mittlerweile auch außerhalb des Einkaufs ist, zeigt die im September veröffentlichte Gesundheitsstudie der Wiener Städtischen Versicherung. Rund sechs von zehn Befragten haben künstliche Intelligenz bereits bei gesundheitlichen Fragen verwendet. 13 Prozent bewerten die Informationen einer KI sogar als vertrauenswürdiger als ärztliche Auskünfte.

Von jenen Menschen, die KI bei Gesundheitsfragen nutzen, haben 31 Prozent bereits eine entsprechende Empfehlung umgesetzt und dabei entweder auf einen Arztbesuch verzichtet oder einer KI-Empfehlung gegenüber einer ärztlichen Empfehlung den Vorzug gegeben.

Gleichzeitig sind 44 Prozent der Befragten der Ansicht, dass sich die medizinische Versorgung in Österreich innerhalb der vergangenen zwölf Monate verschlechtert hat. Ob lange Wartezeiten und Schwierigkeiten bei der Suche nach einem Kassenarzt unmittelbar zu einer verstärkten KI-Nutzung führen, lässt sich anhand der Untersuchung nicht feststellen. Dennoch ist die Verbindung bemerkenswert: Digitale Assistenten sind jederzeit erreichbar, während ein persönlicher Facharzttermin unter Umständen erst Wochen später möglich ist.

Das öffentliche österreichische Gesundheitsportal warnt allerdings ausdrücklich davor, KI-Antworten als Ersatz für medizinische Untersuchungen und ärztliche Beratung zu betrachten.

Persönliche Daten werden zur Gegenleistung

Damit eine künstliche Intelligenz möglichst passende Entscheidungen treffen kann, benötigt sie Informationen über ihren Nutzer. Für bessere Einkaufsempfehlungen wären 31 Prozent der Befragten bereit, ihre bisherige Kaufhistorie offenzulegen. Weitere 30 Prozent würden ihren Standort zur Verfügung stellen. Jeder Vierte würde sogar Informationen über seinen Haushalt preisgeben, etwa über das Einkommen, die Wohnsituation oder die Anzahl der Familienmitglieder.

Je mehr ein digitaler Assistent über einen Menschen weiß, desto individueller können seine Empfehlungen ausfallen. Gleichzeitig entsteht dadurch ein immer detaillierteres digitales Profil seiner Lebensgewohnheiten.

Bequemlichkeit verändert unser Entscheidungsverhalten

Die beiden österreichischen Untersuchungen wurden unabhängig voneinander durchgeführt und erlauben keinen direkten Rückschluss darauf, ob dieselben Menschen sowohl finanzielle als auch gesundheitliche Entscheidungen an eine KI delegieren würden. Gemeinsam verdeutlichen sie jedoch eine Entwicklung, die weit über den technologischen Fortschritt hinausgeht. Künstliche Intelligenz übernimmt zunehmend Aufgaben, für die Menschen früher selbst recherchierten, Experten konsultierten oder verschiedene Möglichkeiten miteinander verglichen.

Die entscheidende Herausforderung der kommenden Jahre dürfte deshalb nicht allein darin bestehen, künstliche Intelligenz möglichst effizient zu nutzen. Vielmehr geht es darum, bewusst zu entscheiden, welche Entscheidungen wir ihr überlassen möchten und welche wir weiterhin selbst treffen sollten.