Die Großeltern sprechen Bosnisch, Kroatisch oder Serbisch, die Enkelkinder zunehmend Deutsch. Was in vielen österreichischen Familien aus dem ehemaligen Jugoslawien längst zum Alltag gehört, beschäftigt mittlerweile auch die Wissenschaft. Denn mit der Sprache verändert sich unter Umständen das Verhältnis zwischen den Generationen.

Wie lässt sich die Sprache der eigenen Herkunft über mehrere Generationen hinweg bewahren, wenn die Kinder in einem anderen Land aufwachsen? Diese Frage stand am Freitag bei einem internationalen Forum kroatischer Minderheiten in Zagreb im Mittelpunkt. Doch die Herausforderung betrifft keineswegs ausschließlich kroatische Familien. Auch Menschen mit Wurzeln in Serbien, Bosnien und Herzegowina sowie anderen Ländern erleben ähnliche Entwicklungen.

Wie relevant dieses Thema für Österreich ist, verdeutlichen aktuelle Zahlen des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF). Im Schuljahr 2024/25 verwendeten 5,2 Prozent aller Schüler Bosnisch, Kroatisch oder Serbisch als erstgenannte Alltagssprache. Österreichweit hatte rund ein Viertel der Schüler eine andere erstgenannte Umgangssprache als Deutsch.

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Wenn die mittlere Generation zur Dolmetscherin wird

Mit der sprachlichen Veränderung innerhalb von Familien beschäftigen sich mittlerweile auch internationale Forschungsgruppen. Besonders interessante Erkenntnisse liefert eine im „Journal of Ethnic and Migration Studies“ veröffentlichte Untersuchung aus Belgien. Die Wissenschaftler führten Gespräche mit Angehörigen dreier Generationen aus acht Familien mit Migrationsgeschichte. Dabei zeigte sich eine besondere Doppelbelastung jener Generation, die zwischen den eingewanderten Großeltern und den im neuen Heimatland aufgewachsenen Kindern steht.

Einerseits wird von ihr erwartet, die Sprache und kulturellen Traditionen der Eltern an die eigenen Kinder weiterzugeben. Andererseits muss sie zunehmend sprachliche Verständigungsprobleme zwischen Großeltern und Enkelkindern überbrücken. Was beim gemeinsamen Mittagessen noch problemlos funktionieren mag, kann bei persönlichen Gesprächen schwieriger werden. Wenn ein Enkelkind von seiner ersten großen Liebe, schulischen Problemen oder beruflichen Zukunftsplänen erzählen möchte, reicht ein einfacher Alltagswortschatz möglicherweise nicht mehr aus.

Die belgische Untersuchung ist aufgrund ihrer kleinen Teilnehmerzahl nicht repräsentativ. Sie macht jedoch auf eine familiäre Dynamik aufmerksam, die in der öffentlichen Integrationsdebatte vergleichsweise selten berücksichtigt wird.

Wiener Forscherin untersucht die Ex-Jugoslawien-Community

Seit Juli 2026 beschäftigt sich auch die Österreichische Akademie der Wissenschaften intensiv mit dieser Thematik. Die Sprachwissenschaftlerin Sanja Miketić Subotić untersucht im Rahmen des Forschungsprojekts LANGMIG den Sprachgebrauch bosnisch-, kroatisch- und serbischsprachiger Menschen und ihrer Nachkommen in Wien. Im Mittelpunkt steht unter anderem die Frage, wie sich Sprachgewohnheiten über mehrere Generationen verändern, welche Bedeutung die Herkunftssprache für die persönliche Identität besitzt und welchen Einfluss das familiäre sowie gesellschaftliche Umfeld darauf hat. Das bis Juni 2028 angelegte Forschungsprojekt soll auch Erkenntnisse für Bildungseinrichtungen und kulturelle Organisationen liefern.

Eine besonders interessante gesellschaftliche Frage betrifft dabei die unterschiedliche Wahrnehmung von Mehrsprachigkeit. Während Eltern, deren Kinder neben Deutsch ausgezeichnet Englisch oder Französisch sprechen, häufig auf Anerkennung stoßen, erfahren andere Sprachen nicht immer dieselbe gesellschaftliche Wertschätzung. Dabei kann auch die Beherrschung von Bosnisch, Kroatisch oder Serbisch berufliche Möglichkeiten eröffnen, internationale Kontakte erleichtern und den Zugang zu einem zusätzlichen Kultur- und Wirtschaftsraum ermöglichen.

Deutsch und Herkunftssprache sind keine Konkurrenten

Gerade unter zugewanderten Eltern besteht mitunter die Sorge, dass die intensive Verwendung der eigenen Familiensprache die schulische Entwicklung ihrer Kinder beeinträchtigen könnte. Das österreichische Bildungsministerium verfolgt hingegen ausdrücklich das Ziel, sowohl die Deutschkenntnisse als auch die Kompetenzen in weiteren Erstsprachen zu fördern.

Viele Eltern wissen allerdings nicht, dass der Erstsprachenunterricht ein freiwilliges und kostenloses Angebot des österreichischen Regelschulwesens ist. Auch Kinder mit österreichischer Staatsbürgerschaft, die mehrsprachig aufwachsen, können daran teilnehmen. Ob ein entsprechender Unterricht zustande kommt, hängt unter anderem von der Nachfrage und den verfügbaren personellen Ressourcen ab. Interessierte Eltern können sich direkt an die Schule ihrer Kinder wenden.

Was verloren gehen kann, lässt sich nicht immer übersetzen

Sprache transportiert weit mehr als Informationen. Sie vermittelt Humor, Erinnerungen, Gefühle und Erfahrungen. Manche Familiengeschichten entfalten ihre besondere Bedeutung erst durch die Art, wie sie erzählt werden. Ein Kind, das in Österreich geboren wurde, sich als Österreicher versteht und Deutsch als stärkste Sprache verwendet, muss deshalb keineswegs auf eine zusätzliche sprachliche Verbindung zu seinen familiären Wurzeln verzichten.

Ebenso wenig sollte die Herkunftssprache zu einer Verpflichtung werden, die mit Schuldgefühlen oder familiärem Druck verbunden ist. Gemeinsame Erlebnisse, Geschichten, Musik und Gespräche können wesentlich dazu beitragen, eine Sprache lebendig zu halten. Letztendlich geht es nicht darum, ob ein Enkelkind jedes Wort grammatikalisch richtig ausspricht. Viel entscheidender ist, ob es sich auch in 20 Jahren noch mit seinen Großeltern über jene Dinge unterhalten kann, die ihm wirklich am Herzen liegen.