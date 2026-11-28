Jahrzehntelang verließen Hunderttausende Kroaten ihre Heimat, um sich in Österreich oder Deutschland eine bessere Zukunft aufzubauen. Mittlerweile erlebt Kroatien selbst einen tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel und steht vor Integrationsfragen, die vielen Menschen in Österreich bestens vertraut sind.

Der im November veröffentlichte Migrationsbericht „International Migration Outlook 2026“ der OECD zeichnet das Bild eines Landes, dessen Rolle sich innerhalb weniger Jahre grundlegend verändert hat. Während Kroatien lange unter der Abwanderung seiner Bevölkerung litt, kommen mittlerweile deutlich mehr Menschen ins Land, als es verlassen.

Noch 2017 wanderten rund 47.400 Menschen aus Kroatien aus, während lediglich 15.600 zuzogen. Im vergangenen Jahr kamen hingegen 56.665 Menschen ins Land, während 37.485 ihren Wohnsitz ins Ausland verlegten. Seit 2022 verzeichnet Kroatien durchgehend eine positive Wanderungsbilanz. Hinter dieser Entwicklung steckt allerdings weit mehr als die Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte.

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Mehr kroatische Staatsbürger kehren zurück, als auswandern

Eine besonders bemerkenswerte Entwicklung findet sich in den detaillierten Tabellen des kroatischen Statistikamtes. Im Jahr 2025 zogen insgesamt 16.843 kroatische Staatsbürger aus dem Ausland nach Kroatien, während 13.138 das Land verließen. Damit überstieg die Zuwanderung eigener Staatsbürger erstmals innerhalb des veröffentlichten Fünfjahresvergleichs deren Abwanderung.

Dennoch bleiben Österreich und Deutschland wichtige Zielländer. Laut OECD wanderten 2024 rund 22.000 kroatische Staatsbürger in andere OECD-Staaten aus. Davon entschieden sich 39 Prozent für Deutschland und 27 Prozent für Österreich. Während also weiterhin Tausende Kroaten ihre berufliche Zukunft im deutschsprachigen Raum suchen, gewinnt ihre Heimat gleichzeitig für Menschen aus anderen Teilen der Welt an Attraktivität.

Nepalesen und Filipinos werden Teil des kroatischen Alltags

Ob in Hotels an der Adria, auf Baustellen in Zagreb oder bei Zustelldiensten: Ausländische Beschäftigte sind aus vielen Bereichen der kroatischen Wirtschaft kaum noch wegzudenken. Allein zwischen Jänner und Ende Oktober 2026 erteilte das kroatische Innenministerium 132.899 Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigungen. Darin sind auch Verlängerungen bestehender Genehmigungen enthalten.

Neben Menschen aus Bosnien und Herzegowina sowie anderen Staaten des ehemaligen Jugoslawiens kommen zunehmend Arbeitskräfte aus Nepal, Indien und den Philippinen. Damit entsteht eine Situation, die viele kroatische Familien aus ihrer eigenen Geschichte kennen. Menschen verlassen ihre Heimat, um im Ausland Geld zu verdienen, ihre Angehörigen finanziell zu unterstützen oder sich langfristig eine neue Existenz aufzubauen.

Was früher Deutsch war, ist heute Kroatisch

Ab dem 4. Juni 2027 müssen bestimmte Arbeitnehmer aus Nicht-EU-Staaten bei der Verlängerung ihrer Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung grundlegende Kenntnisse der kroatischen Sprache und der lateinischen Schrift auf dem Niveau A1.1 nachweisen. Ausgenommen sind unter anderem Menschen, die eine südslawische Sprache sprechen oder ihre Schul- beziehungsweise Hochschulausbildung in Kroatien abgeschlossen haben.

Auch in Österreich müssen bestimmte Drittstaatsangehörige im Rahmen der Integrationsvereinbarung Deutschkenntnisse und Kenntnisse der österreichischen Rechts- und Gesellschaftsordnung nachweisen. Die beiden Regelungen sind rechtlich nicht identisch. Kroatische Staatsbürger genießen in Österreich seit dem EU-Beitritt ihres Landes grundsätzlich die europäische Freizügigkeit. Dennoch zeigt der Vergleich, wie ähnlich manche Herausforderungen werden, sobald ein ehemaliges Auswanderungsland selbst verstärkt Arbeitskräfte aus dem Ausland aufnimmt.

Aus Arbeitsmigration kann dauerhafte Zuwanderung werden

Auch Österreichs Geschichte zeigt, dass ursprünglich vorübergehend gedachte Arbeitsmigration langfristige gesellschaftliche Veränderungen mit sich bringen kann. Viele einstige Gastarbeiter aus Jugoslawien blieben dauerhaft, gründeten Familien und bauten sich eine Existenz auf. Ihre Kinder und Enkelkinder sind heute ein selbstverständlicher Teil der österreichischen Gesellschaft.

In Kroatien zeichnet sich nun die Möglichkeit einer ähnlichen Entwicklung ab. Laut OECD wurden 2025 rund 5.500 erstmalige Aufenthaltsgenehmigungen mit einer Dauer von mehr als zwölf Monaten an Nicht-EU-Bürger erteilt. Das entspricht einem Anstieg von rund 82 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Mehr als ein Viertel davon entfiel auf familiär bedingte Zuwanderung.

Auch Zagreb beschäftigt sich inzwischen mit einem Integrationsprogramm für die Jahre 2026 bis 2030, das den Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen und das gesellschaftliche Zusammenleben verbessern soll. Ob sich Kroatien langfristig ähnlich entwickeln wird wie Österreich, lässt sich heute noch nicht beantworten. Klar ist jedoch, dass sich das Land zunehmend mit Fragen auseinandersetzen muss, die frühere Generationen seiner eigenen Auswanderer bereits aus persönlicher Erfahrung kennen: Wie gelingt gesellschaftliche Integration, wie lassen sich faire Arbeitsbedingungen gewährleisten und wie entsteht aus einem vorübergehenden Aufenthalt ein dauerhaftes Zuhause?