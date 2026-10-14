Begrünte Dächer, doppelte Kapazität: Wien baut neuen Mistplatz

Ottakring bekommt einen Mistplatz der neuen Generation – und der hat mit dem bisherigen kaum noch etwas gemein.

Ab dem Jahr 2027 wird in Wien-Ottakring ein neuer Mistplatz errichtet, der die Abfallwirtschaft im 16. Wiener Gemeindebezirk grundlegend aufwerten soll. Als Standort dient ein ehemaliges Gelände der Wiener Netze. Der Baubeginn ist für die Mitte des Jahres 2027 vorgesehen, die Fertigstellung wird für September 2028 erwartet. Die Stadt Wien stellt für das Vorhaben rund 22 Millionen Euro bereit.

Neue Kapazitäten

Der neue Standort wird deutlich leistungsfähiger sein als die bestehende Anlage in der Kendlerstraße 38: Die Zahl der Abfall-Sammelbereiche soll mehr als doppelt so hoch ausfallen wie bisher. Vorgesehen sind darüber hinaus überdachte, abgesenkte Mulden, eine kostenlose Kompostabgabe sowie eine sogenannte 48er-Tandler-Box, in der wiederverwendbare Gegenstände abgegeben werden können. Ergänzt wird die Anlage durch einen vollwertigen Winterdienstplatz mit integrierter Siloanlage.

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Ökologische Ausgestaltung

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der ökologischen Ausgestaltung des Projekts. Photovoltaikanlagen, begrünte Dächer und bepflanzte Fassaden sollen den Standort nachhaltig gestalten. Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky betonte die Bedeutung des Vorhabens für die Kreislaufwirtschaft: „Nicht vermeidbare Abfälle werden – zu Hause oder am Mistplatz – getrennt gesammelt, dann in hoher Qualität aufbereitet und am Ende zu gefragten Sekundärrohstoffen.“ Die MA 48 geht davon aus, dass die erweiterten Kapazitäten die regionale Kreislaufwirtschaft spürbar verbessern werden.