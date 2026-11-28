Wer über die Weihnachtsfeiertage Verwandte in Bosnien, Serbien, Kroatien oder Montenegro besucht, könnte dort einer erheblich höheren Luftverschmutzung ausgesetzt sein als in Österreich. Eine neue wissenschaftliche Untersuchung zeigt nun, welche gesundheitlichen Folgen diese Belastung insbesondere für Kinder haben kann.

Während Österreich bei der Luftqualität zuletzt einige der besten Ergebnisse der vergangenen zwei Jahrzehnte verzeichnete, kämpfen zahlreiche Städte Südosteuropas erneut mit gesundheitsschädlichem Wintersmog. Besonders bemerkenswert ist dabei, dass nicht ausschließlich große Industriezentren und verkehrsreiche Hauptstädte betroffen sind. Auch kleinere Städte mit vergleichsweise wenig Straßenverkehr weisen teilweise extrem hohe Feinstaubkonzentrationen auf. KOSMO hat internationale Luftqualitätsberichte, regionale Messdaten und wissenschaftliche Untersuchungen miteinander verglichen. Die Ergebnisse offenbaren erhebliche Unterschiede zwischen Österreich und den Ländern des ehemaligen Jugoslawiens.

Sarajevo sogar stärker belastet als Peking

Laut dem „World Air Quality Report 2025“ des Schweizer Unternehmens IQAir lag die durchschnittliche jährliche Konzentration besonders kleiner Feinstaubpartikel (PM2,5) in Wien bei 9,6 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. In Zagreb waren es 12,8, in Belgrad 16,2 und in Sarajevo 28,4 Mikrogramm. Damit wies Sarajevo im Jahresdurchschnitt sogar eine höhere Feinstaubbelastung auf als die chinesische Hauptstadt Peking mit 26,8 Mikrogramm.

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Doch auch innerhalb Bosnien und Herzegowinas gibt es erhebliche Unterschiede. In Banja Luka, dem Verwaltungszentrum der Republika Srpska, lag die durchschnittliche Konzentration bei 28,1 Mikrogramm. In Prijedor waren es sogar 31,5 und in Goražde 30,7 Mikrogramm.

In Serbien verzeichnete Novi Pazar mit 34,1 Mikrogramm eine mehr als dreieinhalbmal so hohe Belastung wie Wien. Auch Čačak, Vranje und Valjevo lagen deutlich über den österreichischen Vergleichswerten. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt für PM2,5 einen Jahresmittelwert von höchstens fünf Mikrogramm pro Kubikmeter. Somit liegt selbst Wien noch über dem gesundheitlichen Richtwert.

Auch Kroatien und Montenegro kämpfen mit erheblichen Problemen

Wer Kroatien vor allem mit der frischen Meeresluft an der Adria verbindet, unterschätzt möglicherweise die Situation im Landesinneren. Besonders betroffen sind neben Zagreb die Städte Slavonski Brod, Osijek, Sisak und Kutina. In Slavonski Brod wurde an einer Messstation im vergangenen Jahr eine durchschnittliche PM2,5-Konzentration von 23,2 Mikrogramm festgestellt.

Auch Montenegro weist trotz seiner vergleichsweise geringen Bevölkerungszahl erhebliche regionale Unterschiede auf. Während die Küstenregionen häufig günstigere Bedingungen aufweisen, kämpfen insbesondere Pljevlja und Bijelo Polje, aber auch Podgorica und Nikšić während der Heizperiode mit erhöhten Schadstoffkonzentrationen. Im landesweiten Vergleich lag die durchschnittliche Feinstaubbelastung Montenegros 2025 bei 16,5 Mikrogramm, in Kroatien bei 13,4, in Serbien bei 19,8 und in Bosnien und Herzegowina bei 23,4 Mikrogramm. Österreich kam auf 10,4 Mikrogramm.

Die größte Ursache steht häufig im eigenen Wohnzimmer

Eine Untersuchung der Gemeinsamen Forschungsstelle der Europäischen Kommission liefert einen überraschenden Erklärungsansatz. Demnach sind Emissionen aus privaten Haushalten, insbesondere durch Heizungen, für durchschnittlich 40 Prozent der städtischen PM2,5-Belastung im Westbalkan verantwortlich. In 84 Prozent der untersuchten Städte dieser Region stellen sie die wichtigste Emissionsquelle dar. Vor allem ältere Holz- und Kohleöfen, schlecht isolierte Gebäude und ineffiziente Heizsysteme tragen erheblich zur Verschmutzung bei.

Damit wird Luftverschmutzung auch zu einer sozialen Frage. Wer sich keine moderne Heizung oder eine energetische Sanierung leisten kann, bleibt häufig auf günstigere Brennstoffe und ältere Heizgeräte angewiesen. Erschwerend kommt die geografische Lage vieler Städte hinzu. Bei sogenannten Temperaturinversionen liegt wärmere Luft über einer kalten, bodennahen Luftschicht. Schadstoffe können dadurch kaum entweichen und sammeln sich über Stunden oder sogar Tage in Tälern und Becken.

Neue Studie zeigt gesundheitliche Folgen für Kinder

Besonders besorgniserregend sind die Ergebnisse einer am 18. November im Wissenschaftsjournal „Frontiers in Public Health“ veröffentlichten Untersuchung aus dem Kanton Sarajevo. Die Wissenschaftler untersuchten 1.800 Kinder und 883 Erwachsene. An bis zu 73 Prozent der erfassten Messtage wurde der von der WHO empfohlene Tagesrichtwert für PM2,5 überschritten.

Bei Kindern zeigte sich zudem ein statistischer Zusammenhang zwischen höheren PM10-Konzentrationen und ärztlich diagnostiziertem Asthma. Mit jeweils zehn zusätzlichen Mikrogramm PM10 pro Kubikmeter stiegen die statistischen Chancen für eine Asthmadiagnose um 47 Prozent. Auch chronische Bronchitis und länger anhaltender Husten standen mit erhöhten Schadstoffbelastungen in Verbindung. Die Untersuchung belegt allerdings keine unmittelbare Ursache-Wirkungs-Beziehung im Einzelfall. Nach Schätzungen der Europäischen Umweltagentur sterben in Bosnien und Herzegowina jährlich rund 3.300 Menschen vorzeitig infolge ihrer Feinstaubbelastung.

Was Reisende aus Österreich beachten sollten

Gerade Familien mit kleinen Kindern, ältere Menschen sowie Personen mit Asthma oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen sollten während ihres Aufenthalts die örtlichen Luftqualitätswerte berücksichtigen. Bei hoher Schadstoffbelastung empfiehlt die WHO, längere Aufenthalte und intensive körperliche Aktivitäten im Freien zeitlich oder räumlich anzupassen. Die aktuellen Messwerte sind über nationale Umweltbehörden und internationale Luftqualitätsplattformen abrufbar.

Ein kurzer Familienbesuch ist gesundheitlich selbstverständlich nicht mit einer jahrelangen Schadstoffbelastung gleichzusetzen. Dennoch können insbesondere empfindliche Personen auch auf kurzfristig erhöhte Konzentrationen reagieren. Wie wertvoll die vergleichsweise gute Luftqualität Österreichs ist, dürfte vielen Menschen erst bewusst werden, wenn sie einige Tage in einer anderen europäischen Stadt verbringen. Denn anders als steigende Lebensmittelpreise oder höhere Heizkosten ist Luftverschmutzung eine Belastung, die man nicht immer sieht, aber mit jedem Atemzug aufnimmt.