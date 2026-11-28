Eine österreichische Studie zeigt, dass Männer mit Migrationshintergrund unter den Tätern von Femiziden überrepräsentiert sind. Was in der öffentlichen Debatte allerdings häufig untergeht: Auch unter den Opfern sind Frauen aus Zuwandererfamilien überdurchschnittlich stark vertreten.

Der österreichische Rechnungshof hat am Freitag, dem 27. November, seinen aktuellen Bericht zum Gewalt- und Opferschutz für Frauen veröffentlicht. Obwohl in den vergangenen Jahren wesentliche Verbesserungen erzielt wurden, sind mehrere Empfehlungen weiterhin nicht vollständig umgesetzt.

Unter anderem fehlen ein bundesweit einheitliches Instrument zur Gefährdungseinschätzung, zusätzliche Fortbildungsmaßnahmen für Richter und Staatsanwälte sowie Verbesserungen bei der statistischen Erfassung von Gewaltdelikten. Doch abseits der institutionellen Versäumnisse stellt sich eine gesellschaftliche Frage, die in Österreich regelmäßig kontrovers diskutiert wird: Welche Rolle spielen Herkunft, kulturelle Prägung und traditionelle Geschlechtervorstellungen tatsächlich bei Gewalt gegen Frauen?

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42 Prozent der Femizid-Täter hatten einen Migrationshintergrund

Eine im Auftrag des Bundes durchgeführte Untersuchung des Instituts für Konfliktforschung analysierte die in Österreich zwischen 2016 und 2020 begangenen Frauenmorde. Unter den 93 untersuchten Femizid-Tätern hatten laut Studienbericht 42,1 Prozent einen Migrationshintergrund. Zum Vergleich: Im Jahr 2020 lag der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund an der österreichischen Gesamtbevölkerung bei 24,4 Prozent.

Interessant ist dabei die Unterscheidung zwischen Staatsbürgerschaft und Herkunft. Insgesamt besaßen 72 Prozent der Täter die österreichische Staatsbürgerschaft. Darunter befanden sich allerdings auch Männer mit Migrationshintergrund.

Die Studienautoren weisen darauf hin, dass ihrer Untersuchung und der allgemeinen Bevölkerungsstatistik unterschiedliche Definitionen des Migrationshintergrunds zugrunde liegen. Auch Unterschiede in der Altersstruktur wurden bei diesem Vergleich nicht herausgerechnet. Die Zahlen zeigen somit eine Überrepräsentation, erlauben jedoch keine unmittelbaren Rückschlüsse auf deren Ursachen.

Auch Migrantinnen sind überdurchschnittlich betroffen

Besonders bemerkenswert ist eine weitere Statistik, die in der öffentlichen Diskussion wesentlich weniger Aufmerksamkeit erhält. Laut dem Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) wurden 2024 insgesamt 1.705 Frauen neu in österreichische Schutzunterkünfte aufgenommen. Davon besaßen 51,4 Prozent die Staatsbürgerschaft eines Drittstaates, während 20,8 Prozent aus anderen EU- oder EWR-Staaten beziehungsweise der Schweiz stammten. Lediglich 27,6 Prozent waren österreichische Staatsbürgerinnen.

Damit hatten mehr als sieben von zehn neu aufgenommenen Frauen keine österreichische Staatsbürgerschaft. Diese Zahlen spiegeln allerdings nicht unmittelbar die Häufigkeit häuslicher Gewalt innerhalb einzelner Bevölkerungsgruppen wider. Sie können auch darauf hindeuten, dass betroffene Migrantinnen seltener über finanzielle Rücklagen, alternative Wohnmöglichkeiten oder ein unterstützendes familiäres Umfeld in Österreich verfügen.

Wenn die Familienehre über der Selbstbestimmung steht

Dass kulturell geprägte Vorstellungen bei bestimmten Gewaltformen eine Rolle spielen können, wird auch von österreichischen Behörden ausdrücklich anerkannt. Das Bundeskanzleramt nennt patriarchale Familienstrukturen, wirtschaftliche Abhängigkeit und die Einschränkung der persönlichen Freiheit als besondere Herausforderungen, mit denen manche Frauen mit Migrationshintergrund konfrontiert sind.

Eine österreichische Forschungsinitiative zur Zwangsverheiratung untersuchte zudem 129 abgeschlossene Fälle einer spezialisierten Krisenschutzeinrichtung aus den Jahren 2019 bis 2023. Die Untersuchungen dokumentieren familiäre Machtstrukturen, in denen männliche Angehörige über die Partnerwahl, persönliche Kontakte und die Lebensgestaltung junger Frauen bestimmen.

In solchen Konstellationen kann der Wunsch einer Frau nach einem selbstbestimmten Leben als Verletzung familiärer Erwartungen oder als vermeintliche Gefährdung der Familienehre betrachtet werden. Diese Einstellungen sind weder auf sämtliche Angehörige bestimmter Herkunftsländer übertragbar noch auf eine einzelne Religion beschränkt. Sie als möglichen Risikofaktor zu ignorieren, würde jedoch den Erfahrungen betroffener Frauen ebenfalls nicht gerecht werden.

Besitzdenken ist kein ausschließlich migrantisches Problem

Die österreichische Femizid-Studie zeigt gleichzeitig, dass patriarchale Vorstellungen keineswegs ausschließlich in Zuwandererfamilien existieren. Bei fast der Hälfte der untersuchten angeklagten Täter spielten Eifersucht oder eine erfolgte beziehungsweise angekündigte Trennung eine zentrale Rolle als Tatmotiv.

Die Wissenschaftler identifizierten insbesondere männliches Besitzdenken, ausgeprägtes Kontrollverhalten und die Unfähigkeit, eine selbstbestimmte Entscheidung der Partnerin zu akzeptieren, als wiederkehrende Problematik. Welche Bedeutung kulturelle Prägung gegenüber sozialen, wirtschaftlichen und individuellen Faktoren besitzt, lässt sich anhand der verfügbaren österreichischen Daten allerdings nicht zuverlässig quantifizieren.

Wenn eine Trennung auch den Aufenthalt gefährden könnte

Für manche Migrantinnen kommt eine zusätzliche Belastung hinzu: die Angst um das eigene Aufenthaltsrecht. Wer im Rahmen des Familiennachzugs nach Österreich gekommen ist, befürchtet möglicherweise, durch eine Trennung vom gewalttätigen Ehepartner seinen Aufenthaltstitel zu verlieren.

Dabei sieht Paragraph 27 des österreichischen Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes für bestimmte Aufenthaltstitel ein eigenständiges Niederlassungsrecht sowie besondere Schutzbestimmungen für Gewaltopfer vor. Viele Betroffene dürften ihre rechtlichen Möglichkeiten jedoch nicht ausreichend kennen. Mehrsprachige Rechtsberatung, wirtschaftliche Selbstständigkeit und ein niederschwelliger Zugang zu Schutzeinrichtungen sind deshalb auch wesentliche Bestandteile erfolgreicher Gewaltprävention.

Die österreichische Frauenhelpline ist unter 0800 222 555 kostenlos, anonym und rund um die Uhr erreichbar. Beratungen werden unter anderem auch auf Bosnisch, Kroatisch und Serbisch angeboten. Bei akuter Gefahr ist die Polizei unter 133 zu verständigen.

Eine wirksame Gewaltprävention muss kulturell bedingte Risikofaktoren ebenso ernst nehmen wie patriarchale Einstellungen innerhalb der österreichischen Mehrheitsgesellschaft. Denn das Recht einer Frau auf ein selbstbestimmtes und gewaltfreies Leben darf weder von ihrer Herkunft noch von familiären Traditionen abhängig sein.