Smogalarm Smog-Alarm in Sarajevo: Kinder unter Hausarrest, Verkehr kollabiert

2 Min. Lesezeit | 19. Dezember 2025

In Sarajevos Talkessel sammelt sich der Smog, Grenzwerte werden um das Zehnfache überschritten. Die Stadt reagiert mit drastischen Einschränkungen für Verkehr und Öffentlichkeit.

Am Donnerstag erreichte die Luftverschmutzung in Sarajevo alarmierende Ausmaße, wobei die gesetzlichen Grenzwerte für Feinstaub stellenweise um das Zehnfache überschritten wurden. Die Auswirkungen waren unmittelbar spürbar: Flugverbindungen mussten gestrichen werden, Bauarbeiten im Freien wurden untersagt, und Kinder erhielten Anweisung, in Innenräumen zu bleiben. In der Stadt bewegte sich der Verkehr nur schleppend durch dichten Nebel, während einzelne Passanten mit Atemschutzmasken versuchten, sich vor der schadstoffbelasteten Luft zu schützen.

Die geografische Lage Sarajevos in einem von Bergen umschlossenen Talkessel verschärft das Problem der Luftverschmutzung besonders in den Wintermonaten. Bei ausbleibenden Winden können Schadstoffe tagelang in der Atmosphäre verharren. Das Schweizer Messnetz IQAir klassifizierte die Luftqualität als „ungesund“. Die bosnische Hauptstadt findet sich regelmäßig unter den Städten mit der höchsten Luftverschmutzung weltweit.

Behördliche Maßnahmen

Als Reaktion haben die lokalen Behörden ein Bündel von Maßnahmen ergriffen: Fahrzeugen über 3,5 Tonnen sowie Autos, die nicht den EU-Umweltstandards entsprechen, wurde die Einfahrt ins Stadtzentrum verwehrt. Zusätzlich wurden Bauarbeiten und öffentliche Versammlungen temporär untersagt. Der besonders gefährliche ultrafeine Feinstaub PM2,5 kann bis in die tiefsten Lungenregionen vordringen und schwerwiegende Gesundheitsfolgen wie Krebserkrankungen, Herzinfarkte oder Atemwegsbeschwerden verursachen. Besonders gefährdet sind ältere Menschen, Personen mit Vorerkrankungen und Kinder.

„Die Konzentration giftiger Partikel in Sarajevo ist teilweise zehnmal höher als zulässig“, erklärte Enis Krezinic, Experte für Luftverschmutzung am staatlichen meteorologischen Institut. Er prognostizierte keine baldige Verbesserung der Situation und betonte: „Wir brauchen eine systematische Lösung“. Etwa 40.000 Haushalte benötigten Zeit für den „Umstieg auf alternative, umweltfreundliche Heizsysteme“.

Regionale Problematik

Die Umweltsituation in zahlreichen Balkanländern bleibt trotz Zusicherungen gegenüber der EU problematisch: Abfallberge in Flüssen, mangelnde Recyclingstrukturen und schwindende Grünflächen prägen das Bild. Das Problem reicht über Bosnien-Herzegowina hinaus – auch in Belgrad wurde die Luftqualität am Donnerstag als „ungesund“ eingestuft.