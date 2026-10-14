Wien–Belgrad in 6,5 Stunden: Direktzug nach Serbien kommt zurück

Nach Jahren ohne direkte Bahnverbindung zwischen Österreich und Serbien gibt es eine wichtige Nachricht für Reisende: Die ÖBB wollen 2027 wieder Direktzüge zwischen Wien und Belgrad anbieten. Geplant sind gleich zwei Verbindungen pro Tag und Richtung. Die Fahrt soll rund sechseinhalb Stunden dauern.

Für viele Menschen, die regelmäßig zwischen Österreich und Serbien unterwegs sind, könnte sich damit eine zusätzliche Reisemöglichkeit ergeben. Erstmals seit 2019 soll Belgrad wieder ohne Umstieg direkt mit dem Zug von Wien erreichbar sein. Das haben die ÖBB im Rahmen der Präsentation ihres neuen Fahrplans für 2027 bekannt gegeben.

Zwei Züge täglich nach Belgrad geplant

Nach den derzeitigen Plänen sollen zwei Züge pro Tag und Richtung zwischen Wien und der serbischen Hauptstadt verkehren. Besonders interessant ist die angekündigte Fahrzeit: Für die gesamte Strecke rechnen die ÖBB mit rund 6 Stunden und 30 Minuten.

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Damit könnte die Bahn gerade für Reisende, die regelmäßig Familie oder Freunde in Serbien besuchen, wieder deutlich attraktiver werden. Statt eines Umstiegs soll die Fahrt künftig wieder direkt von Österreich bis nach Belgrad möglich sein.

Starttermin steht noch nicht fest

Einen wichtigen Haken gibt es allerdings noch: Wann genau die neue Verbindung startet, ist derzeit offen. Der neue ÖBB-Fahrplan tritt zwar bereits am 13. Dezember 2026 in Kraft, das bedeutet jedoch nicht, dass ab diesem Tag auch die Direktzüge nach Belgrad fahren.

Die ÖBB sprechen ausdrücklich von einer geplanten Aufnahme der Verbindung im Jahr 2027. Der konkrete Starttermin hängt noch von der notwendigen Zulassung der Strecke in Ungarn ab.

Auch konkrete Abfahrtszeiten für die Züge zwischen Wien und Belgrad wurden bisher noch nicht veröffentlicht. Die ÖBB weisen generell darauf hin, dass die Planungen für das Fahrplanjahr 2027 noch nicht vollständig abgeschlossen sind.

Direktverbindung seit 2019 unterbrochen

Die Rückkehr der Verbindung ist auch deshalb bemerkenswert, weil Bahnreisende bereits seit Jahren auf eine direkte Verbindung zwischen den beiden Hauptstädten verzichten müssen. 2019 wurde der internationale Zugverkehr von Belgrad in Richtung Novi Sad, Subotica, Budapest und Wien aufgrund umfangreicher Ausbauarbeiten unterbrochen.

Seither war eine direkte Zugreise von Wien nach Belgrad nicht mehr möglich. Die Wiederaufnahme würde somit eine wichtige Bahnverbindung zwischen Österreich, Ungarn und Serbien zurückbringen.

Wien und Belgrad wieder näher zusammen

Gerade für die große serbische Community in Österreich dürfte die angekündigte Verbindung interessant sein. Zwischen Wien und Belgrad wird intensiv gereist, etwa für Familienbesuche, Urlaube oder berufliche Termine. Neben Auto, Bus und Flugzeug würde mit dem Direktzug wieder eine weitere Möglichkeit hinzukommen.

Fest steht derzeit: Zwei tägliche Züge pro Richtung und eine Fahrzeit von rund sechseinhalb Stunden sind geplant. Wann der erste Direktzug tatsächlich von Wien nach Belgrad rollt, müssen die ÖBB noch bekannt geben.