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Angriff

Er schläft in der Wiener U-Bahn ein und attackiert danach die Security

Er schläft in der Wiener U-Bahn ein und attackiert danach die Security
Symbolbild Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Die Situation eskalierte unmittelbar danach. Der 48-Jährige verhielt sich gegenüber den beiden Sicherheitskräften zunehmend feindselig und griff schließlich einen von ihnen an, wobei dieser verletzt wurde. Die Sicherheitsmitarbeiter hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest.

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