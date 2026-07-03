Hitzeplan für ältere Angehörige: sicher durch den Sommer

Hitzewellen sind für ältere Menschen gefährlich. Oft spüren sie die Gefahr selbst zu spät. Mit einem einfachen Plan schützen Angehörige ihre Liebsten.

Warum Hitze für Ältere gefährlich ist

Der Körper älterer Menschen reguliert Hitze schlechter. Sie schwitzen weniger und spüren Durst oft kaum. So droht eine Überhitzung unbemerkt. Auch das Herz wird bei Hitze stark belastet. Viele Ältere nehmen zudem Medikamente. Das erhöht das Risiko zusätzlich.

Genug trinken, auch ohne Durst

Regelmäßiges Trinken ist die wichtigste Maßnahme. Ältere sollten trinken, bevor der Durst kommt. Ein voller Krug in Sichtweite erinnert daran. Wasser und ungesüßter Tee sind ideal. Bei bestimmten Krankheiten gilt eine Trinkmenge. Klären Sie das mit dem Arzt ab.

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Die Wohnung kühl halten

Eine kühle Wohnung schützt rund um die Uhr. Lüften Sie nachts und früh am Morgen. Tagsüber bleiben Fenster und Rollläden geschlossen. Ventilatoren helfen, ein feuchtes Tuch verstärkt die Wirkung. Mehr zum kühlen Zuhause lesen Sie im Beitrag zur Klimaanlage. So bleibt es auch nachts erträglich.

Die richtige Kleidung

Leichte, helle Kleidung lässt die Hitze besser ertragen. Atmungsaktive Stoffe sind ideal. Eine Kopfbedeckung schützt im Freien. Vermeiden Sie enge, dunkle Kleidung. Sie speichert die Wärme. Barfuß oder in leichten Schuhen fühlt man sich wohler.

Den Tag richtig planen

Anstrengungen gehören in die kühlen Tagesrandzeiten. Einkäufe und Spaziergänge erledigt man früh oder spät. Die Mittagshitze verbringt man drinnen. Ein kurzer Mittagsschlaf schont den Kreislauf. Planen Sie Ruhephasen bewusst ein. So bleibt der Tag angenehm.

Warnzeichen erkennen

Bestimmte Anzeichen deuten auf eine Überhitzung hin. Schwindel, Kopfweh und Verwirrung sind Alarmzeichen. Auch trockene Haut und Schwäche zählen dazu. Nehmen Sie solche Zeichen ernst. Bringen Sie die Person in den Schatten und kühlen Sie sie. Bei Verwirrung rufen Sie die Rettung 144.

Medikamente und Hitze

Manche Medikamente vertragen sich schlecht mit Hitze. Sie können den Flüssigkeitshaushalt beeinflussen. Andere verlieren bei Wärme ihre Wirkung. Lagern Sie Medikamente kühl und dunkel. Sprechen Sie mit dem Arzt über die Dosierung im Sommer. Ändern Sie nichts auf eigene Faust.

Kontakt über die Distanz

Leben die Eltern in der Heimat, hilft regelmäßiger Kontakt. Ein täglicher Anruf während Hitzewellen beruhigt. So merken Sie schnell, wenn etwas nicht stimmt. Bitten Sie Nachbarn, nach dem Rechten zu sehen. Ein Netzwerk vor Ort ist Gold wert. Gemeinsam schützt man besser.

Kühle Helfer im Alltag

Kleine Mittel bringen schnelle Erleichterung. Ein feuchtes Tuch im Nacken kühlt sofort. Lauwarme Duschen senken die Körpertemperatur. Auch wasserreiches Obst hilft. Melone und Gurke spenden Flüssigkeit. So bleibt der Körper auch über die Nahrung versorgt.

Den Alltag anpassen

An heißen Tagen hilft ein angepasster Tagesablauf. Wichtige Wege erledigt man früh. Die heißen Stunden verbringt man kühl. Leichte Mahlzeiten entlasten den Körper. Wasserreiches Obst spendet zusätzlich Flüssigkeit. So kommt man gut durch den Tag.

Hilfsmittel bereitstellen

Kleine Helfer erleichtern den Sommer enorm. Ein Ventilator und feuchte Tücher kühlen schnell. Eine Wasserflasche in Reichweite erinnert ans Trinken. Sorgen Sie für leichte Kleidung im Schrank. Stellen Sie Getränke gut sichtbar bereit. So fällt das Gesundbleiben leichter.

Gemeinsam wachsam sein

Niemand sollte bei Hitze allein gelassen werden. Ein Netzwerk aus Familie und Nachbarn hilft. Regelmäßige Anrufe geben Sicherheit. Achten Sie auf Veränderungen im Verhalten. Verwirrung ist ein ernstes Zeichen. Im Zweifel holen Sie rasch Hilfe.

Ein Plan gibt Sicherheit

Ein einfacher Hitzeplan nimmt der Hitze den Schrecken. Trinken, kühlen, ruhen und beobachten sind die Säulen. Besprechen Sie ihn mit der ganzen Familie. So weiß jeder, was zu tun ist. Im Ernstfall handeln Sie schnell. Genau das kann Leben retten.

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