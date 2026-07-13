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Tragödie am Strand

Kinder geraten in Seenot – zwei Männer sterben bei Rettungsversuch

Kinder geraten in Seenot – zwei Männer sterben bei Rettungsversuch
FOTO: iStock
2 Min. Lesezeit |

Ein Strandtag endet in einer Katastrophe: Zwei Männer retten Kinder aus dem Meer – und zahlen dafür den höchsten Preis.

Zwei Männer sind am Samstag an einem Strand im britischen Hartlepool ums Leben gekommen, nachdem sie ins Meer gegangen waren, um zwei in Not geratenen Kindern zu helfen. Die Cleveland Police wurde gegen 15:45 Uhr zum Strand von Seaton Carew alarmiert, nachdem Zeugen gemeldet hatten, dass die beiden Kinder in Schwierigkeiten geraten waren.

Tödliche Rettungsaktion

Die Männer sprangen ins Wasser, um den Kindern zu helfen – die RNLI, der britische Seenotrettungsdienst, holte sie schließlich aus dem Meer. Kurz darauf wurden beide für tot erklärt. Die Kinder wurden zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht und befinden sich nach Angaben der Polizei außer Gefahr.

Die Todesfälle werden nicht als verdächtig eingestuft; die Akten werden dem Gerichtsmediziner übergeben. Speziell geschulte Beamte kümmern sich um die Angehörigen der beiden Männer.

Reaktionen & Beileid

Superintendent Glen Wand sprach den Familien sein tiefstes Beileid aus: „Unser aufrichtigstes Mitgefühl gilt den Familien beider Männer, die in diese tragischen Ereignisse verwickelt waren.“ Der Labour-Abgeordnete für Hartlepool, Jonathan Brash, zeigte sich erschüttert: „Die Stadt hat eine herzzerreißende Tragödie erlitten. Es gibt keine Worte, die den Schmerz lindern könnten, den ihre Familien, Freunde und Liebsten jetzt durchleben.“

Auch der konservative Abgeordnete für Stockton West, Matt Vickers, meldete sich zu Wort: „Meine Gedanken sind bei den Familien der Männer, die ihr Leben verloren haben, und bei allen, die von diesem zutiefst tragischen Vorfall betroffen sind.“

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