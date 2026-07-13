KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Todesfall

Toter Mann am Reumannplatz: Polizei ermittelt unter Hochdruck

Toter Mann am Reumannplatz: Polizei ermittelt unter Hochdruck
FOTO: iStock/Chalabala
1 Min. Lesezeit |

Am Reumannplatz in Wien-Favoriten beginnt ein Montagmorgen mit einem Großeinsatz und offenen Fragen, die die Ermittler nun beschäftigen.

Am Montagmorgen rückte die Wiener Polizei gegen 8.20 Uhr mit einem Großaufgebot zum Reumannplatz in Wien-Favoriten aus. Dort hatten Beamte einen leblosen Mann aufgefunden – für ihn kam jede Hilfe zu spät, wie die Wiener Berufsrettung bestätigte.

Todesumstände unklar

Ob ein Fremdverschulden vorliegt, ist derzeit noch offen. Die Ermittlungsbehörden haben die Arbeit aufgenommen, um die genauen Todesumstände zu klären. Den Bereich, in dem der Mann aufgefunden worden war, sperrte die Polizei umgehend ab.

Ersten Informationen zufolge soll es sich bei dem Verstorbenen um eine Person aus dem Obdachlosenmilieu gehandelt haben.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Tragödie am Strand
Kinder geraten in Seenot – zwei Männer sterben bei Rettungsversuch
| Todesfall
Toter Mann am Reumannplatz: Polizei ermittelt unter Hochdruck
| kuriose Ausreden
„Muss mit Hund kacken gehen“: Angeklagte schwänzt eigenen Prozess
| Ermittlungen
Vermisste 15-Jährige tot: Mutter unter dringendem Mordverdacht
| Gleissanierung
Bim-Fahrgäste aufgepasst: Diese Baustelle trifft sieben Linien
MEHR AKTUELLE NEWS