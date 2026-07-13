Toter Mann am Reumannplatz: Polizei ermittelt unter Hochdruck

Am Reumannplatz in Wien-Favoriten beginnt ein Montagmorgen mit einem Großeinsatz und offenen Fragen, die die Ermittler nun beschäftigen.

Am Montagmorgen rückte die Wiener Polizei gegen 8.20 Uhr mit einem Großaufgebot zum Reumannplatz in Wien-Favoriten aus. Dort hatten Beamte einen leblosen Mann aufgefunden – für ihn kam jede Hilfe zu spät, wie die Wiener Berufsrettung bestätigte.

Todesumstände unklar

Ob ein Fremdverschulden vorliegt, ist derzeit noch offen. Die Ermittlungsbehörden haben die Arbeit aufgenommen, um die genauen Todesumstände zu klären. Den Bereich, in dem der Mann aufgefunden worden war, sperrte die Polizei umgehend ab.

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Ersten Informationen zufolge soll es sich bei dem Verstorbenen um eine Person aus dem Obdachlosenmilieu gehandelt haben.