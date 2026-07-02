Erdbeben-Wunder in Venezuela: Mann nach acht Tagen gerettet

Acht Tage unter Beton, Stahl und Trümmern – und dann doch noch lebend herausgekommen. Venezuela erlebt ein seltenes Wunder.

Acht Tage nach dem schweren Erdbeben in Venezuela ist Rettungsteams ein außergewöhnlicher Erfolg geglückt: Ein Mann wurde lebend aus den Trümmern eines zerstörten Einkaufszentrums geborgen. In der Küstenregion La Guaira zogen Einsatzkräfte den Sicherheitsmann Hernan Alberto Gil Flores aus den Ruinen der Galería Playa Grande. Seit dem heftigen Erdbeben vom 24. Jänner war er im Untergeschoss des Gebäudes eingeschlossen. Die Befreiung gelang nach einer mehrtägigen, äußerst riskanten Rettungsaktion, an der Einsatzteams aus verschiedenen Ländern mitwirkten.

Offenbar hatte der Mann in einer kleinen Sicherheitskabine überlebt, die ihm inmitten der eingestürzten Betonmassen einen schützenden Hohlraum verschafft hatte. Bereits Tage vor seiner Befreiung hatten die Rettungskräfte Kontakt zu ihm hergestellt und ihn durch eine enge Öffnung mit Wasser, flüssiger Nahrung und medizinischer Unterstützung versorgt.

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Riskante Bergungsaktion

Die Einsatzarbeiten galten durchgehend als hochgefährlich: Das Gebäude war in einem instabilen Zustand, immer wieder drohten weitere Gebäudeteile nachzugeben. Erschwerend kamen Nachbeben und Regenfälle hinzu. Die Helfer mussten sich zentimeterweise durch Beton, Stahl und Geröll vorarbeiten, ohne dabei den Verschütteten oder sich selbst zusätzlich zu gefährden.

Nach Angaben internationaler Helfer wurde der Mann schließlich auf einer Trage aus den Trümmern gebracht und in ein Fahrzeug des Roten Kreuzes gebracht. Vor Ort brach bei vielen Einsatzkräften und Angehörigen Erleichterung aus. Seine Ehefrau hatte tagelang am Unglücksort ausgeharrt und auf ein Lebenszeichen gehofft.

Das Überleben des Sicherheitsmannes gilt als außergewöhnlich. Nach großen Erdbeben sprechen Fachleute oft von einem sehr kleinen Zeitfenster, in dem Verschüttete lebend gefunden werden können. Dass nach acht Tagen noch jemand gerettet wird, ist selten und hängt meist davon ab, ob ein Hohlraum, Luft und zumindest minimale Versorgung vorhanden sind.

Nationale Katastrophe

Die Rettung fällt in eine Zeit, in der Venezuela mit den Folgen einer nationalen Katastrophe kämpft. Die Doppelbeben haben im Norden des Landes schwere Zerstörungen verursacht. Besonders La Guaira zählt zu den am stärksten betroffenen Regionen. Nach offiziellen Angaben der venezolanischen Behörden wurden infolge der Doppelbeben der Stärke 7,2 und 7,5 im Januar 2024 landesweit 1.719 Todesopfer und 5.034 Verletzte registriert. Nach einer offiziellen Schadensbilanz wurden durch die Erdbeben im besonders betroffenen Bundesstaat La Guaira rund 780 Wohnhäuser sowie 38 Krankenhäuser zerstört oder schwer beschädigt.

Während die Suche nach weiteren Vermissten weitergeht, fehlt es vielerorts an Ausrüstung, Treibstoff und medizinischer Versorgung. Zahlreiche Menschen versuchen noch immer mit Schaufeln, Werkzeugen oder bloßen Händen in zerstörten Gebäuden nach Angehörigen zu suchen.