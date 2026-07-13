Das Pentagon öffnet seine Geheimdossiers – und darunter befinden sich Aufnahmen, die mehr Fragen aufwerfen als Antworten liefern.

Ein rätselhaftes Flugobjekt, das während US-militärischer Operationen über dem Ostchinesischen Meer beobachtet wurde, steht im Mittelpunkt der jüngsten Veröffentlichungen des amerikanischen Verteidigungsministeriums. Bei den Aufnahmen soll es sich um die bislang deutlichsten Bilder handeln, die das Pentagon in diesem Zusammenhang freigegeben hat. Eine erste Tranche wurde am 8. Mai veröffentlicht; seither hat das Ministerium Hunderte weitere Dokumente, Fotos und Videos zugänglich gemacht. Die erste Tranche umfasste laut Pentagon über 160 Dokumente, Bilder, Videos und Berichte zu Sichtungen und Untersuchungen seit den späten 1940er-Jahren.

Sämtliche Materialien sind für die amerikanische Öffentlichkeit auf einer eigens eingerichteten Pentagon-Website abrufbar. Das Verteidigungsministerium hält dort fest: „Angesichts des Umfangs dieser Aufgabe wird das Kriegsministerium neue Materialien fortlaufend veröffentlichen, sobald sie entdeckt und freigegeben werden; die Veröffentlichung erfolgt alle paar Wochen.“

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

The Pentagon on Friday released a new batch of files related to UFOs, also known as unidentified anomalous phenomena, including one report from a military aviator who said a mysterious object was "unlike anything I had seen" in 28 years of service.



Friday's release includes a… pic.twitter.com/KOFoz4Favn — CBS News (@CBSNews) July 11, 2026

Trumps Ankündigung

Die Freigabe kam nicht überraschend. US-Präsident Donald Trump hatte die Schritte bereits Monate zuvor angekündigt. Am 19. Februar schrieb er auf Truth Social: „Aufgrund des enormen Interesses werde ich den Kriegsminister und andere zuständige Ministerien und Behörden anweisen, die Identifizierung und Freigabe von Regierungsakten zu außerirdischem Leben, unidentifizierten Flugobjekten (Ufos) und allen anderen Informationen zu diesen hochkomplexen, aber äußerst interessanten und wichtigen Themen einzuleiten.“

Offene Fragen

Trotz der Veröffentlichung bleiben zentrale Fragen offen. Einem ungelösten UAP-Bericht (Unidentified Aerial Phenomena) aus dem Jahr 2025 zufolge konnten Ermittler das fragliche Objekt anhand des vorliegenden Sensormaterials nicht eindeutig identifizieren. Die im Rahmen der Transparenzinitiative „Pursue“ freigegebenen Akten umspannen einen Zeitraum von den späten 1940er-Jahren bis ins Jahr 2025.

Mehrere Quellen heben die Videoaufnahmen des unidentifizierten Objekts als besonders bemerkenswert hervor. Zu den weiteren Dokumenten zählt unter anderem die Aufzeichnung einer Konferenz, die 1949 in Los Alamos, New Mexico, stattfand und an der Militärangehörige, Personal der Atomic Energy Commission, FBI-Vertreter sowie Wissenschaftler teilnahmen, um unerklärte „grüne Feuerbälle“ in der Nähe der sicherheitsrelevanten Einrichtung zu erörtern.

Ergänzt wird das Konvolut durch zusätzliche Militärvideos, NASA-Bilder und historische Luftwaffenuntersuchungen zu bislang ungeklärten Luftphänomenen.