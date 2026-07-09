Bis zu 34 Grad: Jetzt kommt die nächste Hitzewelle

Sonne satt und Temperaturen bis 34 Grad: Österreich steuert auf einen der heißesten Wochenenden des Jahres zu.

Die Temperaturen in Österreich klettern bereits am Donnerstag wieder spürbar nach oben – der Auftakt zu einer Hitzewelle, die sich über das gesamte Wochenende erstrecken wird. Der Donnerstag präsentiert sich dabei deutlich freundlicher als die vergangenen Tage: Besonders vom Waldviertel bis ins Nordburgenland sowie westlich von Innsbruck dominiert Sonnenschein. Zwischen Salzburg und dem niederösterreichischen Bergland sind zwar noch vereinzelte Regenschauer nicht auszuschließen, doch insgesamt setzt sich zunehmend sommerliches Wetter durch. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 22 und 28 Grad, im Westen und Süden sind regional sogar bis zu 31 Grad möglich.

Hochsommer am Wochenende

Der Freitag entwickelt sich dann zu einem nahezu idealen Badetag. Sonnenschein bestimmt das Bild, Wolken bleiben selten, und Schauer sind allenfalls vereinzelt entlang der Grenze zu Italien oder Slowenien denkbar. In weiten Teilen des Landes werden mit 25 bis 32 Grad bereits hochsommerliche Temperaturen erreicht.

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Am Samstag intensiviert sich die Hitze weiter. Nach einem sonnigen Morgen entstehen im Tagesverlauf Quellwolken, und entlang sowie südlich des Alpenhauptkamms können einzelne Schauer oder Gewitter auftreten. Abseits davon bleibt es mit 25 bis 33 Grad erneut sehr heiß.

Der Sonntag gestaltet sich ebenfalls überwiegend sonnig. Lediglich im Süden sind kurze Schauer vereinzelt möglich. Die Temperaturen erreichen abermals 25 bis 33 Grad, wobei die höchsten Werte in Osttirol und Kärnten erwartet werden.

Hitzehöhepunkt Montag

Zum Wochenbeginn hält die Hitzewelle unvermindert an. Der Montag verläuft nach aktuellem Stand weitgehend sonnig und niederschlagsfrei.

Mit 27 bis 34 Grad wird der Höhepunkt der Hitzewelle erwartet.