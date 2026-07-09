Abschied von einer Legende: Bonnie Tyler stirbt mit 75 Jahren

Die Musikwelt trauert um eine der markantesten Stimmen der 80er-Jahre. Bonnie Tyler ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Mit Hits wie „Total Eclipse of the Heart“ und „Holding Out for a Hero“ wurde sie weltweit bekannt.

Die britische Sängerin Bonnie Tyler ist tot. Die Waliserin starb im Alter von 75 Jahren in einem Krankenhaus in Portugal, wo sie seit Jahren lebte. Zuvor war sie wegen gesundheitlicher Probleme behandelt worden. Internationale Medien berichten, dass Tyler zuletzt nach einer Notoperation weiterhin schwer krank war.

Eine Stimme, die jeder sofort erkannte

Bonnie Tyler wurde am 8. Juni 1951 als Gaynor Hopkins in Skewen in Wales geboren. Ihre raue, kraftvolle Stimme wurde zu ihrem Markenzeichen. Gerade diese Stimme machte sie unverwechselbar und brachte ihr internationale Anerkennung.

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Der Durchbruch gelang ihr Ende der 1970er-Jahre mit „It’s a Heartache“. Der Song wurde in mehreren Ländern ein großer Erfolg. In den 1980er-Jahren folgte dann jener Hit, der sie endgültig zur Pop-Ikone machte: „Total Eclipse of the Heart“.

Die dramatische Ballade aus dem Jahr 1983 wurde weltweit zu einem Klassiker. Bis heute zählt der Song zu den bekanntesten Pop-Hymnen dieser Zeit. Auch „Holding Out for a Hero“ wurde zu einem ihrer größten Erfolge und prägte den Sound der 80er-Jahre mit.

Von Wales auf die großen Bühnen der Welt

Tyler stand über Jahrzehnte auf der Bühne. Ihre Musik bewegte sich zwischen Pop, Rock und dramatischen Power-Balladen. Besonders in Europa blieb sie auch nach den 80er-Jahren sehr beliebt.

2013 vertrat sie Großbritannien beim Eurovision Song Contest. Für ihre Verdienste um die Musik wurde sie später auch mit dem britischen Orden MBE ausgezeichnet.

Bonnie Tyler war seit 1973 mit Robert Sullivan verheiratet. Sie lebte viele Jahre zwischen Wales und Portugal. Ihr Tod löst weltweit Trauer aus – nicht nur bei Fans ihrer Generation.

Mit Bonnie Tyler verliert die Musikwelt eine Sängerin, deren Stimme sofort erkennbar war. Ihre Lieder bleiben Teil der Popgeschichte. Vor allem „Total Eclipse of the Heart“ wird auch künftig an eine Künstlerin erinnern, die aus Schmerz, Dramatik und Kraft einen unverwechselbaren Sound machte.