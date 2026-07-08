Eine Stimme, die Generationen prägte, ist verstummt. Der Balkan trauert um eine Legende der traditionellen Volksmusik.

Die Balkan-Musikszene nimmt Abschied von Andrija Bajic. Der gefeierte Sänger und Volksmusiker verstarb im 88. Lebensjahr in Belgrad.

Am Dienstag, dem 7. Juli 2026, erlag Andrija Bajic im Militärkrankenhaus VMA in Belgrad seinem Leiden. Serbischen Medienberichten zufolge hatte der Künstler kurz zuvor einen Schlaganfall erlitten. Sein Zustand zeigte zunächst Anzeichen einer Erholung, bevor sich sein Gesundheitszustand neuerlich verschlechterte. Gemeinsam mit seinem Bruder Tomislav formte er als Teil des Duos „Braca Bajic“ über Jahrzehnte das Gesicht der traditionellen serbischen Volksmusik.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Fünf Jahrzehnte Volksmusik

Den Durchbruch erlangte Andrija Bajic an der Seite seines Bruders Tomislav. Als Duo „Braca Bajic“ zählten die beiden zu den bedeutendsten Vertretern der serbischen Volksmusiktradition. Ihr Klang wurzelte tief im Sumadija-Melos und verband Gesang, Frula-Klänge (Flöte) sowie überlieferte Motive zu einer unverwechselbaren musikalischen Handschrift.

In rund fünf Jahrzehnten gemeinsamen Schaffens veröffentlichten die Brüder 43 Singles und 28 Langspielplatten. Darüber hinaus entstanden etwa 120 Aufnahmen für das Archiv von Radio Belgrad – ein Werk, das bis heute in Volksmusik-Orchestern, Folkloregruppen und Familienhaushalten lebendig geblieben ist.

Zu den bekanntesten Stücken ihres Repertoires gehören das Kolo (Reigentanz) „Kolubarski vez“ sowie das Lied „Nad izvorom vrba se nadnela“, das durch die Interpretation von Silvana Armenulić einem noch größeren Publikum bekannt wurde. Viele ihrer Kompositionen haben sich so tief ins kollektive Gedächtnis eingegraben, dass sie heute wie authentische Volksweisen wirken – obwohl sie von den Brüdern selbst geschaffen wurden.

Stimme der Diaspora

Für zahlreiche Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien war Bajic weit mehr als eine Stimme auf einer Schallplatte. Seine Musik war Begleiterin bei Familienfesten, klang aus Radiogeräten und lebte in alten Plattensammlungen weiter – untrennbar verbunden mit Erinnerungen an Herkunft, Dorfleben und gelebter Tradition.

Die Strahlkraft von „Braca Bajic“ reichte dabei weit über die Grenzen Serbiens hinaus. Besonders für Menschen, die ihre Heimat verlassen hatten, wurden ihre Lieder zu einer emotionalen Brücke – zu Sprache, Familie und dem Ort, von dem sie stammten. In einer Epoche ohne Streamingdienste und soziale Netzwerke erreichten die Brüder ihr Publikum über Schallplatten, Radioauftritte und persönliche Konzerte. Für ihre außergewöhnlichen Verkaufserfolge wurden sie als erste Künstler ihres Genres mit der Jugoton-Auszeichnung „Zlatna ptica“ geehrt. Die Auszeichnung erhielten sie für den Verkauf von 1.000.000 Exemplaren eines einzigen Singles – ein Meilenstein in der jugoslawischen Volksmusikgeschichte.

In seinen letzten Jahren lebte Andrija Bajic zurückgezogen in Devojacki Bunar, Serbien. Diese Zeit verbrachte er eng an der Seite der Sängerin Mala Cana, mit der ihn auch eine persönliche Verbindung verband.