Trendprodukt im Tiefkühler betroffen: Lidl ruft Eis zurück

Ein beliebtes Trendprodukt im Tiefkühler wird zum Risiko – Lidl Österreich reagiert mit einem sofortigen Rückruf.

Lidl Österreich hat einen Rückruf für eine bestimmte Charge des Produkts „1001 delights Dubai Style Schokolade Pistazien Eis, 500 ml/300 g“ des Herstellers De Jongs Ijs eingeleitet. Konkret betroffen ist die Charge mit der Kennung D2W50J25R1 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 8. Dezember 2027. Auslöser des Rückrufs ist der mögliche Eintrag von Cashewkernen, die bei Personen mit einer entsprechenden Allergie gesundheitliche Risiken verursachen können. Für alle übrigen Konsumenten besteht laut Angaben des Unternehmens kein Anlass zur Besorgnis.

Lidl Österreich teilte mit, dass ausschließlich diese Charge betroffen ist – andere Produkte der Marke „1001 delights“ beziehungsweise des Herstellers De Jongs Ijs seien nicht vom Rückruf betroffen.

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Rückgabe & Erstattung

Vertrieben wurde das betroffene Pistazieneis über die Filialen von Lidl Österreich. Kundinnen und Kunden, die das Produkt erworben haben, können es in jeder Filiale zurückgeben – der Kaufpreis wird vollständig erstattet, unabhängig davon, ob ein Kassenbon vorliegt. Bei weiterführenden Fragen ist der Lidl-Kundenservice werktags von 7.30 bis 18.00 Uhr unter der gebührenfreien Rufnummer 0800/500 810 erreichbar.

Das Unternehmen erklärt, die Sicherheit seiner Produkte stehe an oberster Stelle.

Das interne Qualitätsmanagement sei darauf ausgelegt, sowohl Produktqualität als auch Verbraucherschutz auf einem hohen Niveau zu gewährleisten.