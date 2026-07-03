KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Produktrückruf

Salmonellen-Gefahr – Rückruf bei Spar

Salmonellen-Gefahr – Rückruf bei Spar
Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Ein beliebtes Bio-Produkt im Kühlregal wird zum Risiko – Spar reagiert mit einem sofortigen Rückruf.

Spar hat einen vorsorglichen Produktrückruf eingeleitet, der ein bestimmtes Hummus-Erzeugnis aus dem eigenen Sortiment betrifft. Zurückgerufen wird der „SPAR Natur*pur by NENI Bio-Hummus natur 125g“ mit Mindesthaltbarkeitsdaten bis einschließlich 07.07.2026. Auslöser ist eine mögliche Salmonellen-Verunreinigung in der Rohware Tahina (Sesammus).

Rückgabe & Rückerstattung

Verbraucherinnen und Verbraucher sind angehalten, das betroffene Produkt nicht zu verzehren. Nach Unternehmensangaben wurde die betroffene Ware bereits vollständig aus dem Handel entfernt. Wer den Hummus erworben hat, kann ihn in jedem Spar-, Eurospar- oder Interspar-Markt sowie bei Maximarkt zurückgeben – der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage eines Kassabons rückerstattet.

Andere Produkte der Linie Spar Natur*pur sowie Hummus-Erzeugnisse weiterer Marken sind laut Spar nicht von dem Rückruf betroffen. Für Rückfragen steht der Kundenservice per E-Mail unter [email protected] sowie über die gebührenfreie Rufnummer 0800 / 22 11 20 zur Verfügung.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Leserreporter
Rauchwolke über Wien: Großbrand bei Entsorgungsbetrieb (VIDEO)
| Bluttat
Massaker-Mann brach aus türkischer U-Haft aus – niemand wusste es
| Produktrückruf
Salmonellen-Gefahr – Rückruf bei Spar
| Kulinarik
Sommersalate vom Balkan: Šopska und Co
| Hitzeschutz
Hitzeplan für ältere Angehörige: sicher durch den Sommer
MEHR AKTUELLE NEWS