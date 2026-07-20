Hitze-Pause! Gewitter, Regen und kühle Nächte kommen nach Österreich

Die große Hitze macht vorerst Pause: Österreich erwartet eine wechselhafte Woche mit Sonne, Regenschauern, einzelnen Gewittern und teils frischen Nächten.

Nach der jüngsten Hitzephase zeigt sich das Wetter in Österreich in den kommenden Tagen deutlich gemäßigter. Laut der aktuellen Prognose von GeoSphere Austria bleibt es überwiegend mäßig warm, wobei sich sonnige Abschnitte wiederholt mit Wolken, Regenschauern und lokalen Gewittern abwechseln.

Am Montag scheint in vielen Regionen zunächst die Sonne, zeitweise ziehen jedoch Wolkenfelder durch. Im Tagesverlauf entstehen zunehmend Quellwolken. Besonders über den Bergen und im Süden steigt am Nachmittag die Wahrscheinlichkeit für Regenschauer und einzelne Gewitter. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West bis Nordwest. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 21 und 27 Grad.

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Schauer und Gewitter im Süden

Am Dienstag ziehen im Süden bereits am Vormittag einige Wolkenfelder und lokale Regenschauer durch. In den übrigen Landesteilen scheint zunächst überwiegend die Sonne. Am Nachmittag entstehen verbreitet Quellwolken, wobei die Schauer- und Gewitterneigung vor allem über den Bergen sowie im Süden zunimmt. Die Frühtemperaturen liegen zwischen sieben und 16 Grad, die Tageshöchstwerte zwischen 22 und 27 Grad. Am wärmsten wird es voraussichtlich im Osten Österreichs.

Der Mittwoch beginnt in weiten Teilen des Landes sonnig. Im Laufe des Tages ziehen vor allem im Norden und Osten einige Wolkenfelder auf, zudem bilden sich über den Bergen Quellwolken. Die Wahrscheinlichkeit für Regenschauer bleibt insgesamt jedoch gering. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West bis Nordwest. Die Temperaturen bewegen sich am Morgen zwischen sieben und 16 Grad und steigen tagsüber auf 21 bis 27 Grad.

Am Donnerstag kündigt sich wechselhaftes und vergleichsweise kühles Wetter an. Sonnige Phasen wechseln sich mit dichten Wolken sowie teils gewittrigen Regenschauern ab. Die meisten Niederschläge werden im Norden und entlang der Alpennordseite erwartet. Im Norden und Osten sowie im Umfeld kräftiger Schauer kann der West- bis Nordwestwind zeitweise lebhaft auffrischen. Die Frühtemperaturen liegen zwischen sieben und 17 Grad, die Höchstwerte erreichen 18 bis 25 Grad.

Freundlicher Ausklang

Am Freitag setzt sich in vielen Teilen Österreichs wieder überwiegend sonniges und trockenes Wetter durch. Lediglich im Nordosten bleibt es zunächst unbeständig, dort sind noch einzelne Regenschauer möglich. Gegen Abend lassen die Niederschläge und Wolken voraussichtlich auch dort nach.

Der Wind weht schwach bis mäßig, am Alpenostrand zeitweise lebhaft. Die Tiefsttemperaturen betragen fünf bis 16 Grad, die Tageshöchstwerte liegen zwischen 20 und 28 Grad.