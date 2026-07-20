Einkaufen in Kroatien: So holen sich BiH-Bürger die Mehrwertsteuer zurück

Wer in Kroatien einkauft, kann sich die Mehrwertsteuer zurückholen – und das geht ab sofort deutlich unkomplizierter.

Seit dem 17. Juli gilt für Bürgerinnen und Bürger aus Bosnien und Herzegowina sowie für alle anderen Staatsangehörigen aus Nicht-EU-Ländern eine vereinfachte Regelung bei der Mehrwertsteuerrückerstattung für Einkäufe in Kroatien. Grundvoraussetzung ist, dass der Warenwert mindestens 100 Euro inklusive Mehrwertsteuer beträgt und die erworbenen Waren spätestens drei Monate nach dem Kaufmonat aus dem EU-Gebiet ausgeführt werden.

Die Höhe der Rückerstattung richtet sich nach dem geltenden Mehrwertsteuersatz: In Kroatien beträgt der allgemeine Satz 25 Prozent, daneben gelten ermäßigte Sätze von 13 Prozent und 5 Prozent für bestimmte Warengruppen wie etwa Unterkunftsleistungen und ausgewählte Lebensmittel. Ausgenommen von der Rückerstattung sind allerdings der Erwerb oder die Miete von Freizeitbooten, Flugzeugen, Privat-Pkw und anderen privaten Transportmitteln sowie Waren und Dienstleistungen zu Repräsentationszwecken.

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Digitales Formular

Die kroatische Steuerverwaltung hat dazu die Möglichkeit geschaffen, das Formular PDV-P künftig elektronisch auszufüllen. Händler können dieses Dokument auf Wunsch des Käufers ausstellen, sobald der Einkaufswert die Grenze von 100 Euro überschreitet. Im Zuge des digitalen Ausfüllens trägt der Händler die eindeutige Rechnungskennung ein, woraufhin das System die entsprechenden Rechnungsdaten automatisch einliest.

Danach werden die persönlichen Angaben des Käufers – Name, Adresse, Herkunftsland sowie Pass- oder Personalausweisnummer – ergänzt, bevor das fertige Formular als PDF heruntergeladen und ausgedruckt werden kann.

Zollpflicht bleibt

Das überarbeitete Formular ist mit einem Barcode versehen, der den Zollbeamten an den Grenzübergängen ein schnelleres Auslesen der Daten ermöglicht und die Bearbeitung der Anträge bei der Ausreise aus der EU spürbar beschleunigt. Trotz der digitalen Erleichterung bleibt die Zollbestätigung weiterhin verpflichtend: Reisende müssen beim Verlassen des EU-Gebiets nach wie vor die Ware selbst, die Originalrechnung sowie das abgestempelte PDV-P-Formular oder ein anderes anerkanntes Tax-Free-Dokument vorweisen.