Kroatien, Montenegro, Albanien: So teuer ist Urlaub an der Adria

Sechs Nächte, zwei Personen, ein Preisunterschied von fast 49.000 Euro – der Adria-Urlaub hat viele Gesichter.

Die Sommersaison läuft auf Hochtouren, und wer seinen Urlaub an der Küste noch nicht gebucht hat, sollte sich beeilen – und vor allem einen genauen Blick auf die Preise werfen. Für den Zeitraum vom 20. bis 26. Juli, also sechs Übernachtungen für zwei Personen, hat eine Auswertung auf Booking.com die gängigen Unterkunftspreise in den beliebtesten Ferienregionen unter die Lupe genommen, berichtet die N1. Das Ergebnis: Die Bandbreite ist enorm – von leistbaren Zimmern in Privathäusern bis hin zu Luxusvillen, die das Urlaubsbudget eines ganzen Jahres verschlingen.

In Neum, dem einzigen Meeresabschnitt Bosnien-Herzegowinas, hält sich das Preisniveau noch in einem vergleichsweise überschaubaren Rahmen. Das teuerste Hotel auf der Plattform schlägt mit 1.318 Euro zu Buche, bescheidenere Häuser sind bereits ab 570 Euro zu haben – teils inklusive Frühstück und Parkplatz, teils ohne. Wer eine Privatunterkunft bevorzugt, findet Zimmer zwischen 347 und 726 Euro, Apartments und Villen reichen von 347 bis 1.260 Euro.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Kroatiens Preisextreme

Deutlich tiefer muss man in die Tasche greifen, wenn es nach Makarska an der kroatischen Adriaküste geht. Das teuerste Hotelangebot liegt dort bei 5.160 Euro, wobei die Preise danach rasch unter die 3.000-Euro-Marke fallen. Luxusapartments kosten über 3.000 Euro, einfachere Varianten sind ab rund 900 Euro erhältlich, Privatunterkünfte beginnen bei 720 Euro. Das absolute Spitzenfeld bildet eine Luxusvilla mit privatem Pool – für sechs Nächte werden dafür satte 24.000 Euro fällig.

Noch exklusiver gibt sich die kroatische Insel Hvar. Das teuerste Hotelarrangement kostet dort 7.887 Euro, günstigere Häuser sind ab 1.272 Euro buchbar. Bei den Apartments wird es schwindelerregend: Ein Luxusapartment mit einem Schlafzimmer kann bis zu 49.140 Euro kosten – danach bricht das Preisgefüge deutlich ein, mit Angeboten ab 8.400 Euro abwärts. Wer es günstiger mag, findet in Hostels Betten ab 963 Euro, Zimmer in Privatunterkünften gibt es vereinzelt bereits um 330 Euro.

Günstigere Alternativen

Wer die montenegrinische Küste anpeilt, landet in Budva in einem ähnlich breiten Preiskorridor. Das teuerste Hotel kostet 15.012 Euro, das günstigste 558 Euro – wobei letzteres meist weit vom Strand oder Stadtzentrum entfernt liegt. Luxusapartments schlagen mit knapp 9.677 Euro zu Buche, einfachere Unterkünfte sind bereits ab 306 Euro zu finden. Privatquartiere kosten für sechs Nächte mindestens 352 Euro.

Etwas entspannter präsentiert sich das Preisniveau im montenegrinischen Ulcinj. Das teuerste Hotelangebot liegt bei 2.333 Euro, das günstigste bei 2.016 Euro. Apartments bewegen sich in einer Spanne von 186 bis 2.012 Euro – damit zählt Ulcinj zu den vergleichsweise leistbareren Optionen an der montenegrinischen Adria.

Wer nach Albanien ausweicht, kann noch günstiger urlauben. In Durres kostet das teuerste Hotel 1.991 Euro, die übrigen Angebote liegen deutlich darunter. Villen sind bereits ab 240 Euro buchbar, Apartments ab 180 Euro, Zimmer in Privathäusern ab 189 Euro – damit gehört Durres zu den budgetfreundlichsten Destinationen im Vergleich.

Ähnlich erschwinglich zeigt sich Ksamil im äußersten Süden Albaniens. Das teuerste Hotel kostet 2.256 Euro, das günstigste nur 400 Euro. Villen sind ab 280 Euro zu haben, Apartments zwischen 240 und 1.800 Euro, Zimmer mit Bad bereits ab 240 Euro.

Den Abschluss bildet der bulgarische Sonnenstrand, der ebenfalls im mittleren Preissegment angesiedelt ist. Das luxuriöseste Hotel kostet 1.218 Euro, darunter finden sich Angebote ab 840 Euro. Luxusapartments liegen zwischen 640 und 1.000 Euro, Villen zwischen 516 und 2.460 Euro.

Für besser ausgestattete Zimmer in Privatunterkünften sind mindestens 467 Euro einzuplanen.

Hinweis: Die genannten Preise sind Momentaufnahmen für den abgefragten Zeitraum. Je nach Verfügbarkeit, Buchungszeitpunkt, Lage, Stornoregeln und Zusatzleistungen können die Kosten deutlich abweichen.