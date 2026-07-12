430.000-Euro-Villa an der Adria: Teas neues Traumhaus ist endlich fertig

Fast zwei Jahre Wartezeit, drei Etagen, Meerblick – Tea Tairovic bezieht bald ihr neues Zuhause an der Adria.

Sängerin Tea Tairovic steht kurz vor dem Einzug in ihre neue Luxusvilla an der montenegrinischen Adriaküste – ein Projekt, auf das sie und ihr Ehemann fast zwei Jahre gewartet haben. Rund 430.000 Euro soll die Immobilie gekostet haben. Damit reiht sich das Anwesen in ein beachtliches Portfolio ein: Die Künstlerin besitzt bereits ein Haus in Novi Sad sowie eine Wohnung in Belgrad und hat mehrfach betont, dass sie ihre Einnahmen aus dem Musikgeschäft bevorzugt in Immobilien steckt.

Luxuriöser Neubau

Wie serbische Medien berichten, neigen sich die letzten Arbeiten an der Ausstattung dem Ende entgegen. Für die Inneneinrichtung wurde eigens ein Designerteam engagiert. Die Villa erstreckt sich über drei Etagen; Tea soll dabei besonderen Wert auf eine großzügige Terrasse gelegt haben – und auf ein Videoüberwachungssystem aus Sicherheitsgründen.

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Da die Sängerin diesen Sommer eine dichte Auftrittsreihe entlang der montenegrinischen Adriaküste absolviert, plant sie, bis September in der neuen Unterkunft zu bleiben und sich damit aufwendige An- und Abreisen zu ersparen. Im vergangenen Jahr hatte sie während ihrer Adria-Auftritte noch in Hotels gewohnt – diesen Sommer wird sie die meiste Zeit im eigenen Heim verbringen.

Mütterliche Unterstützung

Um den Bau und die damit verbundenen behördlichen Angelegenheiten hat sich laut Tea vor allem ihre Mutter gekümmert.

Die Sängerin selbst sei aufgrund ihrer zahlreichen beruflichen Verpflichtungen schlicht nicht in der Lage gewesen, sich ausreichend darum zu kümmern.