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Hundefutter aus Insekten? – Lidl-Konzern wagt ungewöhnliche Wette

Hundefutter aus Insekten? – Lidl-Konzern wagt ungewöhnliche Wette
Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Lidls Mutterkonzern setzt auf ein ungewöhnliches Rezept gegen Lebensmittelverschwendung – und findet seinen Partner mitten in Oberösterreich.

Die Schwarz Gruppe, Mutterkonzern der Supermarktkette Lidl, geht eine Partnerschaft mit dem oberösterreichischen Unternehmen Reploid aus Wels ein. Gemeinsames Ziel ist es, Lebensmittelabfälle mithilfe von Larven zu verwerten und das dabei gewonnene Protein zu Tierfutter weiterzuverarbeiten – ein Ansatz, der im Bereich der nachhaltigen Ressourcennutzung als wegweisend gilt.

Prominente Unterstützer

Das Welser Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Insektenfabriken spezialisiert hat, kann dabei auf ein namhaftes Netzwerk an Unterstützern zählen. Zu den Investoren und Förderern zählen unter anderem das Salzburger Unternehmen Biogena, die früheren Unternehmenschefs von Hofer und Borealis, Horst Leitner und Thomas Gangl, sowie die ehemalige Bundesministerin Elisabeth Kostinger und Markus Friesacher.

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