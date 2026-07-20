Sechs Zahlen, zwölf Millionen: Steirer knackt Lotto-Rekord mit letztem Tipp

Ein Quicktipp, sechs Zahlen, zwölf Millionen Euro – ein Steirer hat Lotto-Geschichte geschrieben.

Ein Steirer hat Geschichte geschrieben: Beim jüngsten Lotto-Ziehungstermin wurde der erste Achtfachjackpot in der nunmehr 40-jährigen Geschichte von Lotto 6 aus 45 geknackt. Der Gewinner aus der Steiermark sahnte dabei exakt 12.050.822,50 Euro ab – der höchste Lotto-Gewinn des laufenden Jahres und zugleich der zweithöchste, der in der Geschichte dieses Spiels je erzielt wurde. Der bisherige Rekord liegt bei 14.926.157,30 Euro und wurde am 21. November 2018 bei einem Siebenfachjackpot von einem Spielteilnehmer aus Niederösterreich erzielt.

Zustandegekommen ist der Treffer durch einen Quicktipp, bei dem ein Computer in einer steirischen Annahmestelle die Zahlen zufällig generierte. Die entscheidende Kombination – 1, 10, 15, 21, 29 und 42 – fand sich im sechsten und damit letzten Tipp des eingereichten Scheins.

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Rekordverdächtiger Andrang

Die außergewöhnliche Jackpot-Runde hatte im Vorfeld enormes Interesse ausgelöst: Insgesamt wurden rund 11,3 Millionen Tipps abgegeben. Die Österreichischen Lotterien hatten bereits im Vorfeld damit gerechnet, dass die Gewinnsumme die Zwölf-Millionen-Euro-Marke überschreiten würde – eine Erwartung, die sich letztlich bewahrheitete.