Betrunkene russische Teenager auf Randale-Tour in NÖ – 10.500 Euro Schaden

Zertrümmerte Scheiben, umgeworfene Absperrgitter, ein Schaden von über 10.000 Euro – und das alles aus einem einzigen Grund.

In der Nacht auf den 4. Juli, zwischen 3:30 und 5 Uhr morgens, hinterließen zwei damals unbekannte Täter im Ortsgebiet von Rien bei Waidhofen an der Ybbs entlang der Redtenbachstraße erhebliche Schäden. Mit einem unbekannten Gegenstand beschädigten sie das Türglas einer Garage und schlugen anschließend mit einem Holzstück die Heckscheibe eines darin abgestellten Fahrzeugs ein.

Wenig später traf ein Stein die Heckscheibe eines am Straßenrand geparkten VW-Transporters und zerstörte sie. Auf dem weiteren Weg in Richtung Waidhofen an der Ybbs wurde ein Garagenfenster durch einen Steinwurf beschädigt. In einer Hauseinfahrt zertrümmerten die Täter die Heckscheibe eines weiteren Pkw, warfen Absperrgitter in den angrenzenden Redtenbach und rissen Straßenpflöcke aus ihrer Verankerung.

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Täter ausgeforscht

Ein von der Polizei ausgerufener Zeugenaufruf hat sich mittlerweile erübrigt: Durch intensive Ermittlungsarbeit der Polizeiinspektion Waidhofen an der Ybbs sowie Hinweise aus der Bevölkerung konnten zwei russische Staatsbürger im Alter von 15 und 19 Jahren als Verantwortliche ausgeforscht werden. Beide Beschuldigten räumten ein, die Taten gemeinsam verübt zu haben.

Gegenüber den Ermittlern gaben sie an, stark alkoholisiert gewesen zu sein und die Sachbeschädigungen aus bloßer Langeweile begangen zu haben, wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich mitteilte. Sie werden wegen Sachbeschädigung sowie schwerer Sachbeschädigung bei der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 10.500 Euro beziffert.