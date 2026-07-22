Wochenendwetter kippt: Unwettergefahr steigt in Österreich

Sonne, Regen, Gewitter – Österreich erlebt in den nächsten Tagen ein Wetterprogramm mit allem, was die Jahreszeit zu bieten hat.

Unter dem vorübergehenden Einfluss eines Zwischenhochs kehrt am Mittwoch zunächst Ruhe ins Wettergeschehen zurück – so die Einschätzung von uwz.at. Der Tag startet verbreitet sonnig, doch bereits im Laufe des Vormittags schieben sich von Norden her dichtere Wolkenfelder ins Land. Abgesehen von vereinzelten Schauern über dem Berg- und Hügelland bleibt es weitgehend trocken; sonnige Abschnitte sind am ehesten vom Alpenostrand bis ins Weinviertel zu erwarten. Der Wind kommt mäßig bis lebhaft aus West bis Nordwest, die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 20 und 26 Grad.

Wechselhafter Donnerstag

Am Donnerstag bringt ein Randtief über der Ostsee erneut wechselhafte Bedingungen. Zu Beginn dominieren die Wolken, und vom Tiroler Unterland ostwärts sind bereits erste Regenschauer unterwegs. Im weiteren Tagesverlauf folgen im Süden und Osten weitere Niederschläge, im Süden auch lokale Gewitter. Trocken bleibt es hingegen im äußersten Westen sowie zwischen Osttirol und dem Oberen Murtal. In nördlichen und östlichen Landesteilen sowie in einzelnen Tallagen der Südalpen bläst der Wind lebhaft bis kräftig aus Nordwest. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 22 und 27 Grad.

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Sonniges Wochenende

Für Freitag und Samstag zeichnet sich unter erneutem Zwischenhocheinfluss eine ruhigere Phase ab, verbunden mit einem spürbaren Temperaturanstieg. Der Freitag startet im östlichen Bergland noch mit Restwolken und vereinzelten Schauern, ansonsten setzt sich vielerorts die Sonne durch. Tagsüber dominiert in der Westhälfte des Landes der Sonnenschein, während es im übrigen Österreich einen Mix aus Sonne und Wolken gibt; im äußersten Osten sind vereinzelte Schauer nicht ausgeschlossen. Bei mäßigem bis lebhaftem Nordwestwind werden 21 bis 26 Grad erreicht.

Der Samstag präsentiert sich von Beginn an mit strahlendem Sonnenschein, lediglich einzelne Schleierwolken ziehen gelegentlich durch. Der Wind weht mäßig, frischt jedoch tagsüber im Wiener Becken lebhaft aus Süd auf. Die Temperaturen steigen auf 24 bis 29 Grad. Gegen Abend wächst im Westen des Landes mit dem Herannahen einer Kaltfront die Gefahr von Schwergewittern.

Diese Front zieht dann am Sonntag unter weiteren Unwettern über das gesamte Land hinweg.