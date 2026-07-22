Verstörender Fund: Schaf geklaut, geschlachtet und gegrillt

Ein gestohlenes Schaf, verkohlte Reste, eine erloschene Feuerstelle – in Niedersachsen ermittelt die Polizei in einem bizarren Tierschutzfall.

In Niedersachsen beschäftigt ein ungewöhnlicher Kriminalfall die Ermittlungsbehörden: Ein Schaf wurde von einer Weide gestohlen, getötet und offenbar an einer Feuerstelle gegrillt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Diebstahls und eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet.

Im Fokus der Ermittlungen steht ein 23-jähriger Mann. Ob er die Tat allein beging oder ob weitere Personen beteiligt waren, ist bislang nicht geklärt.

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Verstörender Fund

Das Tier war bereits am Freitag von einer Weide in Oelstorf bei Salzhausen im Landkreis Harburg verschwunden. Die Besitzer suchten tagelang nach dem Tier – zunächst ohne Ergebnis.

Am Sonntag machten sie schließlich einen verstörenden Fund: Etwa 700 Meter von der Weide entfernt stießen sie auf eine erloschene Feuerstelle, an der verkohlte Tierreste lagen. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen handelt es sich dabei um das gestohlene Schaf. Die Polizei geht davon aus, dass das Tier nach dem Diebstahl getötet und anschließend an Ort und Stelle gegrillt wurde.

Zeugenaufruf

Die Ermittler wenden sich nun an die Öffentlichkeit und suchen Zeugen, die am Freitag im Bereich der Lübberstedter Straße oder der Straße „Am Osterbach“ verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben.