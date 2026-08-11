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Feuerwehreinsatz

Hund schlägt Alarm: Großbrand in Österreich

Hund schlägt Alarm: Großbrand in Österreich
(Foto: Pexels)
1 Min. Lesezeit |

Ein bellender Hund schlug Alarm – und löste damit einen Großeinsatz in Kärnten aus, der die Nacht erhellte.

In Millstatt im Bezirk Spittal an der Drau brach am Montag gegen 21.20 Uhr ein Feuer in einem Gebäude aus. Die Brandursache ist bislang ungeklärt.

Großer Einsatz

Elf Feuerwehren rückten mit insgesamt 20 Fahrzeugen an – darunter die Wehren aus Millstatt, Obermillstatt, Treffling, Döbriach, Radenthein, Seeboden, Spittal an der Drau, Lammersdorf, Laubendorf, Matzelsdorf und Kötzing. Auf den Brand aufmerksam wurde der Eigentümer durch seinen Hund, der lautstark zu bellen begann – er alarmierte daraufhin sofort die Einsatzkräfte.

Zum Zeitpunkt des Ausbruchs befanden sich keine Tiere im Gebäude. Beschädigt wurden allerdings mehrere landwirtschaftliche Geräte.

Wie hoch der Sachschaden ausfällt, steht noch nicht fest.

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KO KOSMO-Redaktion
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