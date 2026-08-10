Wieder Flammen über Wien: Feuerwehr kämpft gegen Dachbrand in der City

Dichter Rauch über den Dächern der Inneren Stadt: In Wien brennt es – und die Feuerwehr kämpft mit Hochdruck gegen die Flammen.

Kurz nach 14 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Wien zu einem Dachbrand in Wien-Innere Stadt gerufen. Das Feuer brach im Bereich des Tiefen Grabens aus.

Großer Einsatz

Mit fünf Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften rückte die Feuerwehr zum Brandort vor. Zur Bekämpfung der Flammen auf dem Dach wurde zusätzlich eine Drehleiter eingesetzt.

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Die Löscharbeiten dauerten zu diesem Zeitpunkt noch an. Um einen reibungslosen Einsatz zu gewährleisten, sperrte die Polizei die betroffene Straße für den Verkehr.

Angaben zur Brandursache sowie zu möglichen Verletzten lagen zunächst nicht vor.