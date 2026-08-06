Wohnungsbrand in Wien-Liesing: 55-Jähriger tot

Ein stiller Morgen in Wien-Liesing endet mit einem tödlichen Fund – und Fragen, die erst die Ermittler beantworten können.

Am Mittwochvormittag ist ein Wohnungsbrand in Wien-Liesing tödlich verlaufen. Gegen 9.45 Uhr bemerkte eine Nachbarin Brandgeruch im Stiegenhaus des betroffenen Gebäudes und alarmierte daraufhin Polizei sowie Berufsfeuerwehr Wien.

Als die Einsatzkräfte die Wohnungstür öffneten, war das Feuer bereits erloschen. Im Inneren fanden sie den 55-jährigen Bewohner leblos vor – jede Rettungsmaßnahme kam zu spät.

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Brandursache unklar

Die Brandermittlungsgruppe des Landeskriminalamts Wien übernahm in der Folge die Ermittlungen. Nach aktuellem Stand der Untersuchungen dürfte entweder eine Zigarette oder eine brennende Kerze das Feuer ausgelöst haben.

Abschließend überprüfte die Berufsfeuerwehr Wien die Wohnung und sorgte für eine ausreichende Belüftung der Räumlichkeiten.