KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Brandtod

Wohnungsbrand in Wien-Liesing: 55-Jähriger tot

Wohnungsbrand in Wien-Liesing: 55-Jähriger tot
Symbolbild Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Ein stiller Morgen in Wien-Liesing endet mit einem tödlichen Fund – und Fragen, die erst die Ermittler beantworten können.

Am Mittwochvormittag ist ein Wohnungsbrand in Wien-Liesing tödlich verlaufen. Gegen 9.45 Uhr bemerkte eine Nachbarin Brandgeruch im Stiegenhaus des betroffenen Gebäudes und alarmierte daraufhin Polizei sowie Berufsfeuerwehr Wien.

Als die Einsatzkräfte die Wohnungstür öffneten, war das Feuer bereits erloschen. Im Inneren fanden sie den 55-jährigen Bewohner leblos vor – jede Rettungsmaßnahme kam zu spät.

Brandursache unklar

Die Brandermittlungsgruppe des Landeskriminalamts Wien übernahm in der Folge die Ermittlungen. Nach aktuellem Stand der Untersuchungen dürfte entweder eine Zigarette oder eine brennende Kerze das Feuer ausgelöst haben.

Abschließend überprüfte die Berufsfeuerwehr Wien die Wohnung und sorgte für eine ausreichende Belüftung der Räumlichkeiten.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Insolvenzanstieg
3.443 Pleiten in sechs Monaten – Österreichs Firmen unter Dauerdruck
| Insolvenzverfahren
Schulden von 186.000 Euro: Traditionslokal „Sternbräu“ vor dem Aus
| Migrantenalltag
„Keinen Frieden mehr“: Kroate spricht über Schattenseite des Lebens im Ausland
| Insolvenz
Meeresfrüchte, Pizza – und jetzt Insolvenz: Kultlokal vor dem Aus
| Naturkatastrophe
Dramatisches Erdbeben-Video: Ärzte halten Patienten am OP-Tisch fest
MEHR AKTUELLE NEWS