Großbrand in Wien-Meidling: Polizei ermittelt nach Dachbrand

153 Feuerwehrleute, 36 Fahrzeuge, stundenlanger Kampf gegen die Flammen – Wien-Meidling erlebte einen Großbrand mit Folgen.

Ort des Geschehens

In Wien-Meidling hat am Donnerstagmittag ein massiver Dachbrand die Berufsfeuerwehr zu einem Großeinsatz gezwungen. Die Einsatzkräfte rückten mit Alarmstufe drei, 36 Fahrzeugen und insgesamt 153 Feuerwehrleuten an. Zum Einsatz kamen Drehleitern, Teleskopmastbühnen und Großtankfahrzeuge; das Feuer wurde über mehrere Löschleitungen sowie Wasserwerfer bekämpft, die Dachkonstruktion musste teilweise geöffnet werden.

Zusätzlich unterstützte ein Drohnenteam die Löscharbeiten. Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude konnte abgewendet werden. Gegen 17.00 Uhr wurde die Alarmstufe auf zwei zurückgestuft.

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In der Nacht stießen Einsatzkräfte bei Nachkontrollen noch auf vereinzelte Glutnester, die abgelöscht wurden. Freitagfrüh um 8.00 Uhr galt der Brand schließlich als vollständig gelöscht.

Ursache unklar

Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Brandgruppe des Landeskriminalamtes Wien übernommen. Kursierenden Gerüchten, wonach eine Sauna den Brand ausgelöst haben soll, wurde offiziell widersprochen. Polizeisprecherin Julia Steirer erklärte gegenüber oe24: „Derzeit wird geprüft, ob die Arbeiten, welche zuvor am Dach des Hauses in Wien-Meidling, Böckhgasse, stattgefunden haben, das Feuer ausgelöst haben.“

Zwei Verletzte

Zwei Bewohner erlitten leichte Verletzungen. Ein 36-jähriger Mann wurde wegen Kreislaufproblemen behandelt, eine 75-jährige Frau hatte Rauchgas eingeatmet und wurde mit Sauerstoff versorgt. Eine Einlieferung ins Krankenhaus lehnte sie laut Feuerwehrsprecher Andreas Huber ab.

Der entstandene Sachschaden bewegt sich im Millionenbereich.