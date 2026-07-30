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Feuerwehreinsatz

Flammen fressen Dach in Wien – 15 Fahrzeuge im Großeinsatz (VIDEO)

Flammen fressen Dach in Wien – 15 Fahrzeuge im Großeinsatz (VIDEO)
(FOTO: Screenshot / Instagram)
1 Min. Lesezeit |

Dichter Rauch über Wien-Meidling: In der Böckhgasse kämpft die Feuerwehr mit Hochdruck gegen einen Dachbrand.

Kurz vor Mittag ging bei der Wiener Berufsfeuerwehr die Meldung über einen Dachbrand in der Böckhgasse in Wien-Meidling ein – Einsatzbeginn war gegen 11.40 Uhr. Daraufhin wurde Alarmstufe 2 ausgerufen, woraufhin ein massives Aufgebot an Einsatzkräften in Richtung Wien-Meidling aufbrach. Eine weithin sichtbare Rauchsäule stieg bereits aus der Ferne über dem Bezirk auf.

Massiver Einsatz

Aktuell sind 15 Einsatzfahrzeuge vor Ort, um die Flammen einzudämmen und zu verhindern, dass das Feuer auf angrenzende Gebäudeteile übergreift. Mehrere Trupps gehen dabei auch mit Drehleitern gegen den Brand vor. Das Umfeld der Einsatzstelle wurde weiträumig abgesperrt.

Der Brandrauch hat sich in den umliegenden Straßen so stark ausgebreitet, dass die Sichtweite stellenweise auf wenige Meter reduziert ist. Ob Menschen zu Schaden gekommen sind und wie es zu dem Feuer kam, ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Löscharbeiten sind weiterhin im Gange.

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