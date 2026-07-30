Ruck weg, System bleibt? Parteien fordern radikalen Neustart der Wirtschaftskammer

Walter Ruck ist weg – doch der politische Sturm über Wien ist damit längst nicht vorbei.

Nach wochenlangem öffentlichen Druck hat Walter Ruck seinen Abgang als Präsident der Wirtschaftskammer Wien und als Obmann des Wiener Wirtschaftsbundes bekanntgegeben. In der Vorstandssitzung am Donnerstag erklärte er, sich künftig vollständig aus dem öffentlichen Leben zurückziehen zu wollen. Die bisherige Vizepräsidentin Margarete Kriz-Zwittkovits übernimmt seine Funktionen und stellt einen Neuanfang in Aussicht.

Ausgelöst wurde die Krise durch geleakte Gesprächsprotokolle sowie eine heimlich angefertigte Aufnahme aus Rucks Weinkeller. Am 20. Juli 2026 wurden die belastenden Unterlagen durch Medienberichte erstmals öffentlich bekannt gemacht. Die darin dokumentierten Aussagen sollen politische Postenbesetzungen, abwertende Bemerkungen über Frauen sowie despektierliche Äußerungen über Unternehmer und Parteikollegen umfassen. Bereits am 24. Juli war Ruck deshalb aus der ÖVP ausgeschlossen worden – seine Kammerfunktionen hatte er zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht niedergelegt.

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Parteien fordern Aufarbeitung

Die Wiener Volkspartei reagierte unmissverständlich. Landesparteiobmann Markus Figl bezeichnete den Rücktritt als „notwendigen und längst überfälligen Schritt“ und betonte, die Wiener ÖVP habe sich von Anfang an von diesem Politikverständnis distanziert und schließlich auch den Parteiausschluss mitgetragen. Zugleich richtete Figl seine Kritik gegen die Wiener SPÖ: Die Bevölkerung verdiene eine andere Politik als das „alte System von Ludwig und Ruck“.

FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl sieht mit Rucks Abgang keine politische Bereinigung vollzogen. „Ruck geht, aber das schwarz-rote System der Packelei und des Postenschachers bleibt“, erklärte Kickl. Besonders scharf griff Kickl Bürgermeister Michael Ludwig an, der Ruck trotz der Vorwürfe lange öffentlich in Schutz genommen hatte. Als strukturelle Konsequenz aus der Affäre fordert die FPÖ überdies die Abschaffung der Pflichtmitgliedschaft in der Wirtschaftskammer.

Auch die Wiener Grünen bewerteten den Rücktritt als längst fällig, sehen die Angelegenheit damit aber keineswegs als abgeschlossen. Parteivorsitzender Peter Kraus und Frauensprecherin Julia Malle betonten, dass „Sexismus, Postenschacher und Freunderlwirtschaft“ weiterhin lückenloser Aufklärung bedürften. Ludwig habe sich weder von Rucks Aussagen noch von dessen Frauenbild hinreichend distanziert.

Die NEOS bezeichneten Rucks Rückzug als die „viel zu spät“ gezogene, aber einzig richtige Konsequenz. Generalsekretär Douglas Hoyos mahnte jedoch, nach einem bloßen Personalwechsel nicht zur Tagesordnung überzugehen. Die Wiener NEOS fordern mehr Transparenz, einen sparsameren Umgang mit den Beiträgen der Unternehmer sowie eine stärkere Konzentration auf die eigentlichen Serviceleistungen der Kammer.

Strukturelle Erneuerung gefordert

Noch weitergehende Forderungen stellen die wirtschaftsnahen UNOS. Bundessprecher Michael Bernhard machte deutlich, dass ein Wechsel an der Spitze keine strukturelle Erneuerung ersetzen könne. Die UNOS verlangen Neuwahlen zur Wirtschaftskammer Wien, transparente Besetzungsverfahren, klare Compliance-Regeln sowie einen verbindlichen Verhaltenskodex.

Kritisch beurteilen die UNOS auch die Bestellung von Kriz-Zwittkovits: Sie hatte Ruck während der Affäre zunächst öffentlich unterstützt und die bekannt gewordenen Aussagen als möglicherweise „flapsige“ Unterhaltung unter Männern relativiert. Ihre Übernahme der Funktion sei daher noch kein glaubwürdiger Beleg für einen vollständigen Neustart.

Zurückhaltender fiel die Reaktion des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes Wien aus. Der SWV nahm Rucks Rücktritt „zur Kenntnis“ und erklärte, es gelte nun, weiteren Schaden von der Wirtschaftskammer abzuwenden. Präsident Marko Fischer bezeichnete Kriz-Zwittkovits als ehrliche und faire Kollegin und kündigte an, sie bei den anstehenden Reformaufgaben konstruktiv, aber kritisch zu begleiten.

Bürgermeister Michael Ludwig vermied in seiner ersten öffentlichen Reaktion eine inhaltliche Bewertung der Vorwürfe. Sein Büro hob stattdessen die bisherige Zusammenarbeit zwischen Stadt Wien und Wirtschaftskammer hervor und dankte Ruck für die langjährige Kooperation. Zugleich kündigte Ludwig an, die gemeinsamen Projekte mit Kriz-Zwittkovits fortzuführen.

Wirtschaftsbund-Präsidentin Martha Schultz erklärte, Ruck habe den „richtigen Schritt gesetzt und Verantwortung übernommen“. Der eingeschlagene Reformweg müsse nun gemeinsam mit den Landesorganisationen konsequent weiterverfolgt werden. Schultz befinde sich bereits im Austausch mit der neuen Wiener Wirtschaftsbund-Obfrau.

Die designierte Kammerpräsidentin kündigte an, die Wirtschaftskammer Wien wieder in „ruhiges Fahrwasser“ bringen und verlorenes Vertrauen zurückgewinnen zu wollen.

Mit einer bewussten Anspielung auf den Ort der geleakten Gespräche erklärte sie: „Ich habe keinen Weinkeller, sondern offene Türen für die Unternehmerinnen und Unternehmer dieser Stadt.“