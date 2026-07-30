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Das ist die Nachfolgerin von Walter Ruck

Das ist die Nachfolgerin von Walter Ruck
FOTO: Wirtschaftskammer Wien
1 Min. Lesezeit |

Ein Tonband bringt ihn zu Fall – und eine Nachfolgerin steht bereits bereit. Wien bekommt ein neues Gesicht an der Wirtschaftsspitze.

Walter Ruck hat die Konsequenzen aus der Affäre gezogen: Der Präsident der Wirtschaftskammer Wien und Obmann des Wirtschaftsbund Wien legte beide Funktionen nieder – nachdem das Portal oe24 am Dienstag kompromittierende Tonbandaufnahmen publik gemacht hatte.

Rucks Nachfolge

Die Frage der Nachfolge war rasch beantwortet: Margarete Kriz-Zwittkovits übernimmt sowohl den Vorsitz im Wirtschaftsbund Wien als auch die Präsidentschaft der Wirtschaftskammer Wien.

„Die Ereignisse der letzten Wochen haben zu nachvollziehbaren Irritationen geführt, die von unserer eigentlichen Arbeit abgelenkt haben. Meine Aufgabe sehe ich darin, möglichst rasch einen Neubeginn zu organisieren und das verlorene Vertrauen wiederherzustellen, sowie den laufenden Reformprozess zügig und umsichtig umzusetzen“, so WB Wien-Obfrau Kriz-Zwittkovits in einer ersten Reaktion.

„Auch wenn mich diese großen Aufgaben überraschend ereilen, freue ich mich auf die Herausforderung, meinen Beitrag zu leisten, damit die Wirtschaftskammer Wien und der Wirtschaftsbund Wien in eine erfolgreiche Zukunft gehen können.“

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KO KOSMO-Redaktion
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