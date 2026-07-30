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Kinderunfall

Achtjährige stürzt aus drittem Stock: Schwer verletzt

Achtjährige stürzt aus drittem Stock: Schwer verletzt
FOTO: iStock/Spitzt-Foto
1 Min. Lesezeit |

Ein Mittwochabend in Wien-Floridsdorf endet für eine Familie mit einem Schock – und für ein kleines Mädchen mit dem Weg in den Schockraum.

In Wien-Floridsdorf ist es am Mittwochabend zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem ein achtjähriges Mädchen aus dem dritten Stockwerk eines Mehrparteienhauses in der Demmergasse in den Innenhof stürzte. Das Kind zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Schwere Verletzungen

Die Wiener Berufsrettung wurde nach Angaben von Pressesprecher Andreas Huber kurz vor 17 Uhr alarmiert. Die Einsatzkräfte übernahmen die notfallmedizinische Versorgung des Mädchens unmittelbar an der Unfallstelle, bevor es mit schweren Kopfverletzungen und mehreren Knochenbrüchen in den Schockraum eines Krankenhauses eingeliefert wurde. Aktuell besteht keine Lebensgefahr.

Ermittlungen laufen

Zum Zeitpunkt des Sturzes hielten sich die Eltern sowie drei Geschwister des Kindes in der Wohnung auf. Das Mädchen soll sich zu diesem Zeitpunkt allein im Kinderzimmer befunden haben. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist bislang ungeklärt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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KO KOSMO-Redaktion
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