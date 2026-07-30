Großbrand trifft Wiener Öffis: Fahrgäste müssen umplanen

Ein Dachbrand in Wien-Meidling hält Dutzende Feuerwehrleute in Atem – und zieht weite Teile der Stadt in Mitleidenschaft.

In Wien-Meidling hat am Donnerstag, dem 30. Juli 2026, gegen 11.30 Uhr ein massiver Dachbrand für einen Großeinsatz der Berufsfeuerwehr gesorgt. Im Bereich der Böckhgasse und Längenfeldgasse steht ein Wohngebäude in Flammen. Wegen des raschen Ausbreitens des Feuers und der enormen Rauchentwicklung wurde der Einsatz auf Alarmstufe 3 hochgestuft.

Rund 80 Feuerwehrleute und mehr als 30 Einsatzfahrzeuge wurden alarmiert. Die Flammen werden von mehreren Löschtrupps, auch unter Einsatz von Drehleitern, bekämpft. Die dichte Rauchwolke war noch aus weit entfernten Stadtteilen Wiens sichtbar.

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Rund um den Brandort wurde ein weiträumiger Sicherheitsbereich eingerichtet. Ersten Informationen zufolge wurde eine Person leicht verletzt und von der Berufsrettung behandelt. Zur Brandursache liegen bislang keine gesicherten Erkenntnisse vor.

AT-Alert ausgelöst

Aufgrund der starken Verrauchung wurde gegen 13.45 Uhr ein AT-Alert für Teile des Stadtgebiets ausgelöst. Das betroffene Gebiet erstreckt sich zwischen Schönbrunn, Sechshaus, Margaretengürtel und Wienerberg. Die Behörden appellieren dringend an die Bevölkerung, den Bereich rund um die Böckhgasse zu meiden.

Anwohnerinnen und Anwohner sind angehalten, Fenster und Türen geschlossen zu halten, um das Eindringen von Brandrauch in Gebäude zu verhindern. Die Löscharbeiten waren am frühen Donnerstagnachmittag noch in vollem Gange.

Verkehr betroffen

Der Einsatz wirkt sich auch spürbar auf den öffentlichen Nahverkehr aus. Die Buslinie 59A wird in beiden Fahrtrichtungen zwischen Arbeitergasse/Gürtel und Dörfelstraße über die Flurschützstraße umgeleitet, die Haltestellen Hans-Mandl-Berufsschule und Wolfganggasse werden dabei nicht angefahren.

Auch die Linie 63A weicht von ihrer regulären Strecke ab: Zwischen Meidling Hauptstraße U und dem Unfallkrankenhaus Meidling führt die Umleitung über Eichenstraße und Ruckergasse, wodurch die Stationen Flurschützstraße, Hans-Mandl-Berufsschule und Niederhofstraße U entfallen. Laut Wiener Linien ist derzeit nicht abzusehen, wie lange der Einsatz und die damit verbundenen Streckenumleitungen andauern werden.

Fahrgäste werden gebeten, zusätzliche Reisezeit einzuplanen und sich vorab über die aktuelle Verkehrslage zu informieren.