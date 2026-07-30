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Fahndung

Einbrecher stößt 86-Jährigen gegen Wand und flüchtet mit Gold

Einbrecher stößt 86-Jährigen gegen Wand und flüchtet mit Gold
Foto: LPD Steiermark
2 Min. Lesezeit |

Ein 86-Jähriger, ein gestohlener Goldschatz und vier Flüchtige im BMW – die Steiermark sucht einen dreisten Einbrecher.

In St. Margarethen an der Raab (Bezirk Weiz) fahndet die Polizei nach einem unbekannten Mann, der Anfang Juli in ein nicht versperrtes Einfamilienhaus eingedrungen ist und Goldschmuck im Wert von mehreren tausend Euro entwendet hat. Ein Phantombild soll bei der Identifizierung helfen.

Der Gesuchte wird als etwa 192 Zentimeter groß beschrieben, mit kurzen schwarzen Haaren und schwarzem Vollbart; zur Tatzeit trug er helle Kleidung mit blauen Streifen. Als der 86-jährige Eigentümer des Hauses den Einbrecher überraschend antraf, wurde er von diesem gegen eine Wand gedrängt – körperliche Verletzungen erlitt er dabei keine.

Flucht im BMW

Im Anschluss an die Tat flüchtete der Verdächtige zunächst zu Fuß, ehe er gemeinsam mit einem Komplizen in einen schwarzen BMW-SUV mit Wiener Kennzeichen stieg, in dem bereits zwei weitere Personen warteten. Eine unmittelbar nach dem Vorfall eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde das Phantombild des mutmaßlichen Täters zur Veröffentlichung freigegeben. Die Ermittlungsbehörden erhoffen sich dadurch Hinweise aus der Bevölkerung, die Aufschluss über die Identität des Mannes oder das verwendete Fluchtfahrzeug geben könnten. In diesem Zusammenhang weist die Polizei auch darauf hin, Haus- und Wohnungstüren konsequent zu versperren, um Einschleichdieben keine Gelegenheit zu bieten.

Hinweise erwünscht

Hinweise zur abgebildeten Person oder zum Fluchtfahrzeug nimmt die Polizeiinspektion St. Margarethen an der Raab unter der Telefonnummer 059 133 6272 entgegen.

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